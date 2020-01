The Crow: il reboot torna in produzione?

Cinema

The Crow, il film cult anni Novanta con Brandon Lee, potrebbe vedere nuovamente la luce. Sony Pictures starebbe lavorando al suo reboot, dopo lo stop al progetto a causa dell'abbandono di Jason Momoa e del regista Corin Hardy.

Il Corvo – questo il suo titolo italiano – sarebbe, dunque, in lavorazione presso Sony Pictures. Di questo reboot si parla ormai da anni, ma sembrava destinato a non vedere mai la luce. Adesso, pare che le cose stiano per prendere una giusta piega. Uscito nelle sale cinematografiche nel 1994 e basato sul fumetto di James O'Barr, Il Corvo diretto da Alex Proyas racconta la storia di Eric Draven (Brandon Lee), un musicista che viene resuscitato per poter vendicare la propria morte e quella della sua fidanzata.

La pellicola fu un grande successo, ma viene sfortunatamente ricordata anche per la tragica morte di Brandon Lee: l’attore – figlio di Bruce Lee – venne, infatti, accidentalmente ferito durante le riprese da un colpo di pistola – che doveva essere caricata a salve - per poi morire in ospedale il 31 marzo 1993, durante un intervento chirurgico di circa 12 ore. Mancavano pochi giorni alla fine delle riprese, per cui si dovette ricorrere a effetti digitali, una controfigura e alla riscrittura di parte della sceneggiatura.

Il Corvo divenne presto un film cult e la critica ne lodò sia lo stile visivo che la sceneggiatura. Nel 1996, venne poi distribuito Il Corvo 2 (The Crow: City of Angels), in cui Ashe Corven ( Vincent Pérez) viene ucciso insieme al figlio e risorge come nuovo Corvo. Successivamente, uscirono Il Corvo 3 (The Crow: Salvation) nel 2000 e Il Corvo – Preghiera Maledetta (The Crow: Wicked Prayer) nel 2005. Tutti e tre i sequel, ad ogni modo, vennero stroncati dalla critica. Esiste anche una serie televisiva, The Crow: Stairway to Heaven, di una sola stagione trasmessa tra il 1998 e il 1999.

Al momento, non si sa nulla circa il reboot di The Crow. Si dovrà attendere ancora un po’ per sapere i nomi di chi è coinvolto nel nuovo progetto: quasi sicuramente, nuovi sceneggiatori, attori e registi. Che Sony riesca finalmente a rilanciare la saga?