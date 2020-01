TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 30/01/2020 09:32 | aggiornato 30/01/2020 10:02

Daryl, Michonne, Carol e Alpha: sono loro i protagonisti delle nuove, splendide key art realizzate in occasione dell'arrivo di The Walking Dead 10 con la seconda parte di stagione. Analizziamole insieme.

We are The Walking Dead: la nuova key art per la stagione 10 dedicata ad Alpha

La nuova key art su Michonne per la seconda parte di The Walking Dead 10

Carol protagonista di una delle nuove key art per la stagione 10 di The Walking Dead

We are The Walking Dead: la nuova key art per la stagione 10 dedicata a Daryl

Protagonisti assoluti degli episodi in arrivo - dal 24 febbraio in prima assoluta su FOX - nella seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead.

Sono Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) e Alpha (Samantha Morton).

Tre guerrieri che conosciamo e amiamo da molto tempo, in lotta per la sopravvivenza ma anche per un mondo più giusto, e la nemica più spietata mai incontrata finora, la leader dei Sussurratori.

Nelle nuove key art diffuse da AMC per lanciare gli 8 episodi rimanenti della stagione, che stanno per tornare dopo la consueta pausa nella programmazione e il finale di metà stagione, c'è qualcosa che salta subito all'occhio: il formato.

A Daryl, Carol e Michonne sono state dedicate delle immagini che evidenziano la loro combattività, in un formato costruito per esaltare la frase di lancio della campagna promozionale - We are The Walking Dead - e i primi piani dei suoi protagonisti.

Per Alpha, però, le cose sono andate diversamente...

Daryl impugna l'inseparabile coltello che lo affianca anche nel nuovo teaser dell'episodio 10x09, e sembra quasi sorridere, pronto a lottare fino all'ultimo.

Carol è visibilmente infuriata: sappiamo che ha un conto in sospeso con Alpha, dopo il terribile massacro delle picche, e che ha già cercato di ucciderla, ma senza successo.

Sappiamo che Carol non riesce a pensare ad altro che alla vendetta contro Alpha, e tutta la sua rabbia emerge chiaramente dall'immagine che è stata scelta per la key art, nella quale anche lei impugna un coltello: un chiaro segno di un contatto ravvicinato, della volontà di avvicinarsi ad Alpha tanto da massacrarla in un corpo a corpo, e non certo con un colpo d'arma da fuoco (come nel precedente, fallito tentativo di Carol).

Infine, ecco Michonne: il personaggio è alla sua ultima stagione nella serie, ci è stato confermato molti mesi fa, e attualmente è in viaggio con Virgil (Kevin Carroll). Il suo destino, che potrebbe prevedere anche il ritorno di Andrea in alcuni flashback, sembrerebbe proiettato verso i film dedicati a Rick, magari passando dalla nuova serie The Walking Dead: World Beyond in un grande piano di crossover per il franchise.

Michonne, di conseguenza, mentre impugna la sua inseparabile katana - tratto distintivo del personaggio fin dalla sua prima apparizione nel finale della seconda stagione - lascia intendere un qualche genere d'incertezza. La sua espressione non è ben definita: è come se non sapesse esattamente cosa la aspetta, a cosa si troverà di fronte.

Del resto, ha intrapreso un viaggio con uno sconosciuto, verso una località sconosciuta, allo scopo di reperire le armi necessarie a distruggere la mandria di zombie radunata da Alpha, ma ha dovuto fidarsi di qualcuno che non aveva mai visto prima.

Ed è proprio lei, Alpha, a colpire maggiormente in questo gruppo di nuove immagini promozionali.

La leader dei Sussurratori, paradossalmente, grida. Ha la bocca spalancata, in un urlo di guerra in netto contrasto con il nome stesso del gruppo che ha creato e che guida come una sorta di regina indiscussa.

Ad Alpha, la nemica, è stato dedicato uno spazio visivo molto più ampio, come se - con quel grido di guerra e quell'immagine più grande - stesse sovrastando i nostri eroi.

La potenza dell'esercito di vaganti che Alpha ha l'abitudine di radunare e guidare come un'arma in battaglia è innegabile.

E l'ultimo episodio di The Walking Dead prima della pausa ci aveva lasciato con Daryl, Carol e gli altri intrappolati nella grotta in cui Alpha aveva astutamente nascosto il suo esercito di zombie: in un certo senso, la guerra è già in atto. E Alpha è in una posizione nettamente privilegiata rispetto ai nostri.

Tutto sta nel capire in che modo andrà a finire: con quali e quante perdite, se in modo definitivo, e con il supporto o l'ostracismo di Negan...

Non perdete i nuovi episodi di The Walking Dead 10, dal 24 febbraio solo su FOX!