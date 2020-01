Annunciato un nuovo gioco dedicato a Kingdom Hearts per mobile

Kingdom Hearts, la famosa saga videoludica nata dalle menti di Square Enix in collaborazione con Disney, avrà presto un nuovo videogioco dedicato a tutti gli smartphone con sistema operativo Android o iOS.

Il videogioco era stato annunciato con il titolo provvisorio di Project Xehanort, ma oggi è stato rivelato il titolo ufficiale che sarà Kingdom Hearts: Dark Road. Sappiamo attualmente che sarà un gioco di ruolo e che il protagonista sarà il giovane Xehanort, probabilmente in una fase precedente ai titoli della trilogia originale.

Xehanort è infatti stato il nemico principale di Sora e dei suoi amici nella maggior parte dei titoli della longeva saga iniziata nel 2002 su PlayStation 2. Questo nuovo capitolo per dispositivi mobile andrà ad analizzare più nel dettaglio la sua storia personale.

The official title for Project Xehanort is KINGDOM HEARTS DARK ROAD



Additional info will be released after mid-February.



