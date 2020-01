VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 31/01/2020 15:39 | aggiornato 31/01/2020 15:43

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gameplay di Captain Tsuabasa: Rise of new Champions.

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Captain Tsubasa: Rise of new Champions il nuovo videogioco tratto dal famosissimo manga e anime scritto da Yoichi Takahashi da noi meglio conosciuto come Holly e Benji. Dopo le direttive dello stesso autore e dei produttori dell'anime per la nuova serie animata (andata in onda in Giappone dall'aprile 2018 all'aprile 2019) il marchio Tsubasa manterrà i nomi originali in ogni paese, così da uniformare il marchio Tsubasa in tutto il mondo. Dunque niente più Holly Hutton o Mark Lenders, ma da ora in poi solo Tsubasa Ozora e Kojiro Hyuga.

Il nuovo trailer ci mostra le due squadre più famose della serie, la Nankatsu di Tsubasa, e la Toho di Kojiro affrontarsi in una partita. Negli otto minuti del video possiamo vedere diverse meccaniche legate al gameplay del titolo, che, oltre ai super tiri come il potente Tiro della Tigre di Kojiro Hyuga, ci mostra anche altri interessanti dettagli.

Possiamo infatti notare come i tiri possono essere intercettati dai difensori, come con la famosa intercettazione di faccia di Ryo Ishizaki (ossia il Bruce Harper della vecchia versione), oppure alcune tecniche di passaggio, come quella messa in atto dalla Toho, che permettono di superare la difesa avversaria in scioltezza. Anche i portieri potranno attivare una super parata che andrà a neutralizzare qualsiasi tiro a colpo sicuro, come la famosa tecnica di salto tra i pali di Ken Wakashimazu (Ed Warner). In alcune occasioni quando due giocatori attiveranno un contrasto sulla palla contemporaneamente, si attiverà una sorta di minigioco dove vincerà chi premerà più velocemente i tasti del controller.

In questo nuovo gameplay Captain Tsubasa: Rise of new Champions si mostra come un gioco di calcio dallo spirito prettamente arcade e che non prova nemmeno lontanamente a proporre un titolo di tipo simulativo come Fifa o PES. Le meccaniche prediligono la semplicità e la spettacolarità delle azioni ai tecnicismi, e questo nuovo video dimostrativo lo mette bene in chiaro.

Attualmente non si conosce una data di lancio per il gioco, ma è previsto per il 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Captain Tsubasa avrà anche un'importante partnership con gli imminenti Europei di calcio del 2020 e sarà inoltre tra i personaggi tratti da anime che sponsorizzeranno le Olimpiadi di Tokyo di quest'anno.

Cosa ne pensate di Captain Tsubasa: Rise of new Champions? Siete pronti a solcare i campi di questo nuovo videogioco?

