TV NewsCinema

di Elena Arrisico - 31/01/2020 15:26 | aggiornato 31/01/2020 15:30

Il Commissario Montalbano sta per arrivare nei cinema italiani con un episodio evento dal titolo SALVO AMATO, LIVIA MIA. Luca Zingaretti veste ancora una volta i panni del famoso commissario siciliano, oltre a dirigere l'episodio in prima persona.

Il Commissario Montalbano arriva al cinema. Dopo aver collezionato più di un miliardo e duecento milioni di spettatori su Rai1 in questi suoi venti anni di televisione, ecco sbarcare al cinema il famoso commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri.

L’evento è atteso nei cinema italiani il 24, 25 e 26 febbraio. Si tratta dell’anteprima del nuovo e attesissimo episodio, che andrà prossimamente in onda su Rai1: SALVO AMATO, LIVIA MIA è il titolo.

La serie più seguita d’Italia è prodotta dal 1999 ed è, oggi, giunta alla sua tredicesima stagione. Tratta dai romanzi di Camilleri, narra delle vicende del commissario di polizia Salvo Montalbano, il quale vive nella cittadina siciliana – immaginaria – di Vigata. Ciascun episodio è caratterizzato da alcuni crimini, i cui casi vengono risolti grazie alla bravura investigativa e all’ingegno del Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti.

HD Rai Fiction La locandina dell'episodio evento de Il Commisario Montalbano

Premiata sia dalla critica che dal pubblico, la serie è stata lodata per la sceneggiatura, i personaggi e il fascino dei luoghi in cui si svolgono gli episodi: ulivi, mare e l’inestimabile bellezza di paesaggi mozzafiato che hanno saputo conquistare tutti. Con la sua simpatia, il Commissario Montalbano è ormai considerato da molti italiani come uno di famiglia.

Prodotto da Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, interpretato da Luca Zingaretti e diretto da Alberto Sironi insieme allo stesso Zingaretti, l’episodio racconterà dell’omicidio di Agata Cosentino, il cui corpo viene trovato in un corridoio dell’archivio comunale. La vittima era un’amica di Livia, nonché una ragazza timida che concedeva amore e amicizia solo a poche persone. Montalbano non resterà indifferente a quanto accaduto e inizierà le indagini proprio dalla piccola cerchia di persone che conosceva Agata.

Nel cast dell’episodio troveremo anche Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Angelo Russo e Peppino Mazzotta.

Rai

Distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it, l’evento straordinario SALVO AMATO, LIVIA MIA arriverà in anteprima assoluta al cinema - come detto prima - solo il 24, 25 e 26 febbraio.

Il Commissario Montalbano riuscirà, ancora una volta, a ricostruire gli avvenimenti, trovando la soluzione a quest’ultimo terribile caso di omicidio?