Dragon Ball: un fan crea i set LEGO del Torneo Tenkaichi e di Shenron

di Silvio Mazzitelli - 31/01/2020 08:44 | aggiornato 31/01/2020 08:48

Un talentuoso fan di Dragon Ball ha creato da zero alcuni set LEGO ispirandosi ad alcune scene del famoso manga e anime.

Quando si parla di LEGO viene sempre in mente come l’unico limite sia la fantasia per quanto riguarda le possibili creazioni. I mattoncini colorati con cui sono cresciuti generazioni di ragazzi negli anni hanno saputo rinnovarsi, proponendo una varietà di modelli costruibili per ogni fascia d’età, passando anche a collaborazioni con i marchi pop più in voga, come ad esempio Star Wars, Harry Potter e molto altro.

La cosa più interessante è che con tanta fantasia e i pezzi giusti si può realizzare qualunque cosa, ed è quello che ha fatto l’utente di Reddit conosciuto come CaptainJuucie. Grazie all’utilizzo dei mattoncini colorati, l’utente è riuscito a ricreare la leggendaria arena del Torneo Tenkaichi di Dragon Ball, quello che Goku affrontò diverse volte infine vincendolo nell’appassionante finale contro Piccolo.

Nonostante la creazione sia stata completamente ideata da CaptainJuucie, possiamo notare un grande livello di dettaglio sia nella costruzione che nei particolari. Nell’immagine si possono vedere anche Tenshinhan combattere contro Jackie Chun, l’alter ego del Maestro Muten al torneo. Grande attenzione anche per gli spalti gremiti di pubblico e per i famosi cancelli che sono da sempre il simbolo del torneo di arti marziali più importante del mondo di Dragon Ball.

Il geniale costruttore non si è fermato qui; pochi giorni prima aveva condiviso, sempre su Reddit, un’altra sua creazione a tema Dragon Ball, stavolta inserendo il simbolo della serie, ossia Shenron evocato tramite le Sfere del Drago. Anche in questo caso la fedeltà all’originale è altissima, e molti membri della community hanno all’inizio pensato fosse un set ufficiale.

Anche qui possiamo vedere alcuni interessanti dettagli, come dei pezzi messi apposta per simulare la luminosità delle Sfere del Drago, o il Grande Mago Piccolo davanti a Shenron pronto a esprimere il suo desiderio.

Attualmente non c’è nessun accordo tra Shueisha e Toei Animation con LEGO per fare un set ufficiale, ma chissà che il successo delle creazioni di CaptainJuuice non facciano prendere in considerazione una collaborazione fra queste società. I fan sicuramente ne sarebbero entusiasti.

Per il momento gli appassionati dell’opera di Akira Toriyama possono consolarsi vivendo il mondo di Dragon Ball all’interno del videogioco Dragon Ball Z: Kakarot, titolo di Bandai Namco sviluppato da CyberConnect2 da poco uscito su PlayStation 4, Xbox One e PC, che ripercorre tutta la saga Z, dall’arrivo dei Saiyan fino a Majin Bu, in un Action RPG ben costruito.

Vi piacerebbe poter avere dei set LEGO dedicati a Dragon Ball?

