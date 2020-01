Fast & Furious 9, il trailer ufficiale italiano: sorprese e ritorni per Dom Toretto

Cinema

di Simona Vitale - 31/01/2020 23:30 | aggiornato 31/01/2020 23:46

Grandi sorprese e graditi ritorni attendono Dom Toretto in Fast & Furious 9, nono capitolo del franchise con Vin Diesel cominciato nel 2001. Ecco il trailer ufficiale in italiano e in inglese.

"Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato".

Una semplice frase di Dominic Toretto, che però può riguardare ognuno di noi, ci porta dritti dritti nel trailer di Fast & Furious 9, nono capitolo del franchise cinematografico cominciato nel 2001. Potete gustarvi il (lungo) filmato in italiano in apertura dell'articolo.

Il trailer, lanciato in occasione del concertone di Miami a cui hanno partecipato star del calibro di Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris, oltre a buona parte dei protagonisti del film, ci mostra Vin Diesel ritornare nel ruolo di Dominic Toretto, ex campione di gare di auto ora dedito alla sua famiglia. La tranquillità della vita di campagna che ha scelto di vivere con moglie e figlio è destinata a cessare ben presto.

Di seguito, il trailer di Fast and Furious 9 anche in lingua originale. Ricordiamo che negli USA la pellicola ha il titolo ufficiale di F9.

Oltre a Diesel, anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren e Charlize Theron sono tornati nei rispettivi ruoli che hanno interpretato nelle pellicole precedenti del franchise, con John Cena e Cardi B unitisi al cast per questo nono capitolo di Fast & Furious.

In particolare, Cena, come potete vedere dal filmato, si rivela essere un misterioso ladro e pilota e - sorpresa delle sorprese - il fratello di Dom, che ha trascorso tutta la sua vita ad allenarsi per essere migliore di lui. Rispettando pienamente la tradizione dello stile di Fast & Furious, oltre alla lotta familiare che il nostro Dom si troverà ad affrontare, il nuovo trailer presenta anche missili, esplosioni, fughe rocambolesche, salti acrobatici e improbabili, quanto fantastiche, automobili da portare al limite.

Non solo, però. Il trailer di Fast & Furious 9 sancisce anche il ritorno di alcuni volti familiari del franchise, tra cui quello della sorella di Dominic Toretto, Mia e l'amico Han. Introdotta nel primo film, Mia è diventata un personaggio importante del franchise, soprattutto in virtù della sua storia con il personaggio di Brian O'Conner (Paul Walker).

Quando Walker è purtroppo morto, il ritorno di Mia nel franchise, dopo non essere apparsa nell'ottavo film, sembrava alquanto improbabile ma questo film ha cambiato tutto. Anche Han, morto in Fast and Furious: Tokyo Drift, ma apparso in film successivi, torna a sorpresa in questo capitolo.

A quanto pare ne vedremo ancora una volta delle belle e non mancheranno di certo le sorprese.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2020 e il giorno dopo negli Stati Uniti.

Via: The Verge