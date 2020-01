Figli: trama e significato del film di Mattia Torre e Giuseppe Bonito

Attenzione! Possibili spoiler!

Il finale del film mostra Nicola e Carla vestiti da Carnevale mentre litigano fuori da un ristorante.

Il regista porta il litigio in uno scenario immaginario ma non improbabile: un tribunale. I due coniugi seduti nell'aula litigano in modo feroce e riescono soltanto ad urlarsi l'un l'altro i loro disagi ed incomprensioni. Di nuovo lo scenario cambia e la coppia litiga in casa, davanti alla figlia più grande. La bambina agita la culla in cui dorme il bambino per farlo piangere, così da far preoccupare i genitori e indurli a dimenticare perché stessero litigando.

Nel terzo scenario quella stessa sera - dopo il litigio al ristorante - sia Nicola che Carla incontrano un uomo e una donna che vediamo diverse volte durante il film e per cui provano un interesse, un'attrazione. Sembra quasi che i due stiano per tradirsi a vicenda, ma lo scenario cambia ancora.

Carla e Nicola si ritrovano in una stanza bianca, e di profilo si guardano negli occhi. E in quel momento Carla esclama "E poi ci sono quelli che invece provano a restare" e si ritorna al presente, con i due coniugi in una mattina tra le strade di Roma di nuovo per mano. A casa sembra essere tornata la serenità, fino a quando, per una piccola discussione, i due ricominciano a litigare.

Il film si conclude con il loro litigi, e con una certezza per lo spettatore: i coniugi sono ancora insieme e anche se la vita è spesso imperfetta, l'amore per sé stessi, per la coppia e i figli ha vinto su tutto e tutti.