Cinema

di Silvia Artana - 31/01/2020 08:56 | aggiornato 31/01/2020 09:00

Divertimento, adrenalina, emozioni, avventura, azione e tanto altro ancora. Il mese di febbraio 2020 porta al cinema un gran numero di film di tutti i generi.

Siete pronti a un ottovolante di emozioni? Il mese di febbraio 2020 vede l'arrivo in sala di alcuni dei titoli più attesi della stagione, tra cui lo stand-alone dedicato alla (ex) fidanzata del Joker, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, la drammatica storia vera Cattive acque, il terzo capitolo della saga di Mike Lowrey e Marcus Burnett, Bad Boys for Life, e il nuovo adattamento di un grande classico per ragazzi, Il richiamo della foresta.

Ma (ovviamente) la programmazione comprende molte altre novità.

Se non volete perderne nessuna, scoprite qui tutti i film in uscita al cinema a febbraio 2020.

Animazione

Lupin III - The First

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Lupin ha intenzione di impossessarsi del misterioso diario di Bresson, l'unico oggetto che suo nonno non è mai riuscito a rubare. Ma il colpo si rivela più difficile del previsto, a causa di una malvagia organizzazione che vuole mettere le mani sul libro, per via dei segreti occulti che a quanto pare contiene. Il ladro gentiluomo, Jigen, Goemon, Fujiko, una nuova alleata, l'archeologa Laetitia, e perfino Zenigata saranno coinvolti in un'epica avventura che li porterà a Parigi, in Brasile e non solo.

Altri film di animazione in uscita a febbraio 2020

Arctic - Un'avventura glaciale

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Avventura

Il richiamo della foresta

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Buck è un cane buono e pieno di amore, che vive felice con la sua famiglia in California. MLa sua esistenza cambia drammaticamente quando viene rapito e portato in Alaska per trainare le slitte nella corsa all'oro di fine '800. Entrato come recluta in una muta, Buck affronta molte terribili sfide e alla fine diventa il leader del gruppo. Ma soprattutto, (ri)trova la sua vera natura e il suo posto nel mondo.

Azione

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Data di uscita: 6 febbraio 2020

Molte cose sono cambiate a Gotham City. Harley Quinn ha lasciato il Joker e Batman non si vede più in giro. A mantenere l'ordine in città sono le Birds of Prey, ovvero la figlia del mafioso Franco Bertinelli, il cui nome di battaglia è Huntress, e Dinah Lance, che si fa chiamare Black Canary ed è dotata di un formidabile urlo sonico. Harley Quinn si mette a collaborare con loro e con la detective Renee Montoya per salvare la giovane Cassandra Cain, che è finita in guai molto seri per avere rubato un prezioso diamante allo spietato boss Black Mask.

Sonic - Il film

Data di uscita: 13 febbraio 2020

Il porcospino super veloce Sonic e lo sceriffo Tom Wachowski si alleano per impedire al dottor Dr. Robotnik di portare a termine i suoi diabolici piani. Lo scienziato pazzo ha intenzione di conquistare il mondo e vuole sfruttare i poteri del riccio extraterrestre per raggiungere il suo scopo. Sonic riuscirà a sfuggire alla grinfie di Robotnik e a fermarlo con l'aiuto di Tom?

Bad Boys for Life

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Mentre Mike Lowrey sta attraversando la classica crisi di mezza età, Marcus Burnett è un ispettore di polizia a un passo della pensione. Ma prima che ci arrivi, Mike gli propone un'ultima impresa da "Bad Boys". I due dovranno aiutare a vendicarsi un boss romeno, che ha perso il fratello in un omicidio irrisolto. Ovviamente, dietro pagamento di una lauta ricompensa...

Biografici

Volevo nascondermi

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Dopo essere stato costretto a lasciare la Svizzera, dove ha trascorso una infanzia e una adolescenza difficili, il figlio di emigrati italiani Toni va a vivere in una capanna sulle rive del Po. L'incontro con lo Scultore Renato Marino Mazzacurati si rivela una illuminazione e lo fa avvicinare alla pittura. L'arte diventa per il giovane uomo il mezzo per (ri)affermare la sua identità e farsi conoscere e amare dal mondo come l'immaginifico pittore Antonio Ligabue.

Commedie

Gli anni più belli

Uscita: 13 febbraio 2020

Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo si conoscono da sempre e il loro rapporto dipinge un affresco di amore e di amicizia che è una metafora del cerchio della vita. Tra speranze, delusioni, successi e fallimenti, i 4 avanzano nelle loro esistenze e allo stesso tempo raccontano l'Italia e gli italiani.

La mia banda suona il pop

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Il magnate russo Popov è un grande fan della band anni '80 Popcorn e chiede al manager, Franco, di organizzare una reunion a San Pietroburgo. All'inizio, i membri del gruppo sono disinteressati. Tuttavia, una serie di sfortune e di progetti saltati li convince a cambiare idea. I Popcorn iniziano a prepararsi per l'evento, ma ben presto scoprono che la segretaria di Popov, Olga, li vuole usare come cavallo di Troia per un colpo milionario. Dopo l'iniziale sbalordimento, i membri della band incominciano a pensare che quella rapina potrebbero farla loro...

Non si scherza col fuoco

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Tre ragazzini orfani vengono affidati a tre famiglie diverse, ma vogliono stare insieme a tutti i costi. Per questa ragione, scappano e si rifugiano in una caserma di pompieri. La loro presenza creerà non pochi problemi al roccioso gruppo di uomini, ma porterà anche degli inaspettati e preziosi insegnamenti.

Si vive una volta sola

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Umberto Gastaldi, Lucia Santilli, Amedeo Lasalandra e Corrado Pezzella formano una formidabile équipe medica. Ma sono anche un insospettatbile quartetto di maestri della beffa, soprattutto ai danni del loro amico Amedeo. Tutto cambia quando Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro collega e amico è gravemente malato. Anziché avvisarlo immediatamente, organizzano un viaggio on the road tra le spiagge del Sud. Tra avventure divertenti e surreali, la vita dei 4 cambierà per sempre.

Altre commedie in uscita a febbraio 2020

Alice e il sindaco

Data di uscita: 6 febbraio 2020

L'hotel degli amori smarriti

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Criminali come noi

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Lontano Lontano

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Documentari

Cercando Valentina - Il mondo di Guido Crepax

Data di uscita: 12 febbraio 2020

Valentina è la più famosa creatura di Guido Crepax e la sua diretta emanazione. Attraverso un viaggio alla scoperta del sensuale, indipendente e affascinante personaggio, l'opera del celebre artista e la sua vita prendono forma tra narrazione e visionarietà.

Alla mia piccola Sama

Data di uscita: 13 febbraio 2020

Aleppo, 2011. Waad è una studentessa universitaria quando i giovani della città insorgono contro la dittatura di Bashar al-Assas. La repressione è spietata e scatena una delle più feroci guerre civili dell'epoca moderna, oltre a generare una vera e propria diaspora di uomini, donne e bambini. Waad decide di restare a fianco dell'amico medico Hamza, che diventerà suo marito e l'ultimo dottore della città, per curare l'infinito numero di feriti vittime dei combattimenti.

Altri documentari in uscita a febbraio 2020

Caterina

Data di uscita: 15 febbraio 2020

Lunar City

Data di uscita: 17 febbraio 2020

Lourdes

Data di uscita: 24 febbraio 2020

Drammatici

Il ladro di giorni

Data di uscita: 6 febbraio 2020

Salvo aveva 5 anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato praticamente davanti ai suoi occhi. Il ragazzino è stato preso in custodia dagli zii e conduce una vita tranquilla con loro e il cuginetto nel torinese. Ma dopo 7 anni, Vincenzo si rifà vivo e reclama per sé il figlio per 4 giorni. L'uomo deve trasportare un carico importante verso Bari e pensa che Salvo possa rappresentare un ottimo deterrente per la polizia. Ma l'utilità del figlio diventerà presto altro...

Cattive acque

Data di uscita: 20 febbraio 2020

Robert Bilott è un avvocato di Cincinnati che lavora per le imprese dell'industria chimica. Un giorno, un suo vecchio conoscente, il contadino Wilbur Tennant, si presenta in ufficio da lui e gli chiede di indagare sulla morte dei suoi 190 capi di bestiame. All'inizio, Bilott non accetta. Ma dopo essere tornato al suo paese natale, Parkersburg, in West Virginia, decide di occuparsi del caso. L'uomo scopre che la compagnia DuPont, una multinazionale che ha sede in città, è responsabile dell'avvelenamento delle acque con l'acido perfluorooctanico. Bilott inizia una battaglia che durerà 20 anni per portare a galla la verità e salvare 70mila persone.

Honey Boy

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Attore bambino prodigio, Otis Lort è un giovane uomo inquieto. Cresciuto con una madre assente e un padre tossico, tra lo sfarzo della TV e la miseria di motel di infimo ordine, dipendente dall'alcool e prigioniero del passato, ha un incidente in macchina, oppone resistenza alla polizia e viene ricoverato in un centro per la cura delle dipendenze. Con l'aiuto di una psicologa, Otis ripercorre la sua infanzia e la sua adolescenza in cerca delle risposte al suo dolore e alla sua rabbia e per trovare (finalmente) pace.

Dopo il matrimonio

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Isabel dirige un orfanotrofio a Calcutta e vola a New York per incontrare la plurimilionaria e potenziale benefattrice Theresa. L'incontro tra le due donne non si svolge nel migliore dei modi, perché Theresa è completamente assorbita dai preparativi per il matrimonio della figlia, fissato il giorno seguente. Ma a sorpresa, la donna chiede a Isabel di partecipare alle nozze. Preoccupata di perdere il possibile finanziamento, quest'ultima accetta. Ma quando arriva alla festa e si trova davanti il marito di Theresa, un suo grande amore del passato, capisce di essere finita in un gioco che ha ben poco di casuale.

La Gomera - L'isola dei fischi

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Il poliziotto di Bucarest Cristi parte alla volta dell'isola di Gomera, alle Canarie, per imparare il Silbo, un antico linguaggio interamente fischiato. Gli uomini del luogo lo utilizzano per comunicare da un luogo isolato all'altro, ma Cristi ha intenzione di usarlo in modo ben diverso. Il poliziotto vuole farne un codice per fare evadere di prigione un mafioso rumeno e impadronirsi di una ingente somma di denaro sporco.

Altri film drammatici in uscita a febbraio 2020

Il lago delle oche selvatiche

Data di uscita: 13 febbraio 2020

La partita

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Doppio sospetto

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Eventi

Promare

Data di uscita: 3, 4, 5 febbraio 2020

In un'epoca e un mondo non definiti, alcune persone acquisiscono poteri pirocinetici e si trasformano in Burnish. La mutazione scatena incendi e rivolte su tutto il pianeta, che rimane distrutto in buona parte. 30 anni dopo, Promepolis è una città attrezzata per affrontare ogni incendio ed è guidata dall'eroe Kray Foresight. L'uomo è il modello di vita del giovane Galo Thymos, che fa parte dei pompieri Burning Rescue e un giorno si ritrova a spegnere un grande incendio appiccato dai Mad Burnish, un gruppo di terroristi dai poteri pirocinetici comandati da Lio Fotia. L'episodio segna l'inizio di una grande battaglia.

Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato

Data di uscita: 17, 18, 19 febbraio 2020

Dopo una lunga ricerca in collaborazione con Franz Di Cioccio, Piero Frattari ha ritrovato la registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979 di Francesco De André con la PFM. Il regista l'ha salvata e conservata e recentemente il nastro è stato restaurato ed è diventato il fulcro di un docufilm diretto da Walter Veltroni.

Permette? Alberto Sordi

Data di uscita: 24, 25, 26 febbraio 2020

Dagli inizi (poco fortunati) all'Accademia Drammatica di Roma, al doppiaggio di Oliver Hardy, ai palcoscenici del varietà, alla radio e infine al cinema. La carriera di Alberto Sordi è un lungo viaggio nel mondo e nella storia dell'arte, costellato di incredibili successi e di collaborazioni con alcuni tra i più grandi protagonisti del panorama mondiale, come Federico Fellini.

Altri eventi in uscita a febbraio 2020

Impressionisti segreti

Data di uscita: 10, 11, 12 febbraio 2020

The Royal Ballet|The Cellist/Dances at a Gathering

Data di uscita: 25 febbraio 2020

Musical

Cats

Data di uscita: 20 febbraio 2020

I gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano alla festa che organizzano ogni anno in una notte speciale di luna piena per scoprire il prescelto che ascenderà al "Dolce Aldilà". Tra loro c'è anche Grisabella, una gatta un tempo affascinante, diventata malconcia ed evitata da tutti. Ma sarà proprio Grisabella a guidare gli altri gatti della tribù a combattere contro il malvagio Macavity e a ritrovare il loro leader, Deuteronomio.

Horror

Fantasy Island

Data di uscita: 13 febbraio 2020

C'è un'isola nell'Oceano Pacifico dove chiunque può realizzare ciò che più vuole. L'enigmatico Mr. Roarke fa avverare i desideri di chi soggiorna nel suo lussuosissimo e remoto resort grazie all'aiuto di attori e scenografie. Ma quando i sogni iniziano a diventare incubi, gli ospiti vengono coinvolti in una lotta per la sopravvivenza che li obbliga a cercare di scoprire il segreto che l'isola nasconde.

The Grudge

Data di uscita: 27 febbraio 2020

Mandy è una poliziotta in servizio in una cittadina americana. Mentre indaga su un caso misterioso, finisce per entrare in una casa su cui grava una maledizione. L'edificio è abitato da un fantasma vendicativo, che condanna a morte violenta chiunque osi oltrepassare la soglia. La casa diventa il centro di vicende diverse, ma intrecciate tra loro.

Polizieschi

Memorie di un assassino - Memories of Murder

Data di uscita: 13 febbraio 2020

1986, provincia di Gyeonggi, Corea del Sud. Quando vengono ritrovati i corpi di due donne, uccise probabilmente dalla stessa mano, sono chiamati a occuparsi delle indagini i detective del posto, Park Doo-Man e Cho Yong-koo. Ma i due non hanno i mezzi e le competenze per affrontare un simile caso e sono più intenti a cercare un capro espiatorio che a trovare il colpevole. Per questa ragione, da Seul viene inviato il detective Seo Tae-Yoon. L'uomo inizia a pensare a un serial killer e se ne convince quando viene rinvenuto un terzo cadavere.