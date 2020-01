Final Fantasy 7 Remake: c'è anche Red XIII nel nuovo evocativo trailer

Videogames

di Andrea Guerriero - 31/01/2020 13:24 | aggiornato 31/01/2020 13:53

Il trailer segna pure il ritorno dello storico compositore Nobuo Uematsu, grazie alla Theme Song ufficiale rilasciata da Square Enix.

Dopo aver deluso fan vecchi e nuovi posticipandone la data di uscita di un mese, Square Enix prova a farsi perdonare dando loro in pasto un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake.

Uno di quelli dalla carica altamente emozionale. Non solo perché la clip - visibile in testata di articolo - non fa altro che ricordarci la release del rifacimento moderno di uno dei videogiochi più amati di sempre, ma pure per i suoi contenuti, letteralmente da brividio per quanti hanno giocato e apprezzato il titolo originale nel lontano 1997 sulla prima PlayStation.

Spazio allora all'incredibile qualità grafica e stilistica dell'ultimo progetto dell compagnia del Chocobo, e finalmente pure a Red XIII, cane parlante dal pelo fulvo in azione ad un certo punto del filmato. E anche lui naturalmente interessato da un massiccio lavoro di restyling così come fatto per gli altri personaggi, tra protagonisti, comprimari e villain. A deliziarci le orecchie troviamo invece il tema principale della colonna sonora, Hollow, composto dal veterano della saga jRPG Nobuo Uematsu. La voce è quella di Yosh (Survive Said The Prophet), e il testo di Kazushige Nojima.

In Final Fantasy 7 Remake, in uscita il 10 aprile 2020 in esclusiva temporale di un anno su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, andremo a rivivere molte delle sequenze più iconiche della settima Fantasia Finale. Nel trailer odierno, ad esempio, Square Enix si focalizza su quella che vede Cloud travestirsi da donna per mettersi sulle tracce di Don Corneo e poterlo così stanare.

Le sorprese però non finiscono qui, perché il colosso dagli occhi a mandorla ha annunciato anche un tour mondiale con orchestra dedicato proprio alla colonna sonora di FF7 Remake, oltre all'arrivo della colonna sonora, disponibile dalla prossima estate.

I fan potranno ascoltare la fantastica colonna sonora di Final Fantasy VII Remake dal vivo, tra cui il brano principale del gioco, durante il tour mondiale con orchestra che visiterà 10 città in collaborazione con AWR Music Productions. Il tour inizierà a Los Angeles a giugno e la maestosa orchestra e il fantastico coro interpreteranno la colonna sonora del gioco sotto la direzione di Arnie Roth, vincitore di un Grammy e celebre per i suoi lavori su Distant Worlds music from Final Fantasy. Per chi non riuscirà a partecipare, la colonna sonora completa di Final Fantasy VII Remake sarà anche disponibile a partire dall'estate 2020.

Square Enix

Cosa ne dite, anche voi non vedete l'ora di tornare a combattere al fianco di Cloud, Tifa, Aerith e Barret nella città di Midgar?