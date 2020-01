Videogames

di Pasquale Oliva - 31/01/2020 15:02 | aggiornato 31/01/2020 15:06

Il football americano invade il negozio in-game del Battle Royale più giocato al mondo. Epic Games celebra il Super Bowl LIV con il nuovo evento Fortnite X NFL.

Sale la febbre per il Super Bowl LIV, finale del campionato della National Football League in programma domenica 2 febbraio presso l'Hard Rock Stadium di Miami. Negli uffici di Epic Games potevano farsi scappare un'occasione così ghiotta? Ovviamente no, ed infatti è stato annunciato il nuovo evento Fortnite X NFL che porta nel popolare videogioco personalizzazioni e modalità di gioco a tema.

Manca ormai pochissimo alla 54a edizione di quello che è uno degli eventi sportivi più seguiti dell'anno, non solo in terra statunitense. Nello stivale non sarà popolare come il calcio ma il football americano ha anche qui il suo seguito, non a caso la finale viene ormai da anni trasmessa in diretta anche sulle nostre TV. Ebbene, se siete tra quelli che seguono con passione la NFL, nello store di Fortnite ci sono ottime sorprese per voi.

HD Epic Games / NFL Le 32 squadre della NFL nello store di Fortnite con l'evento per il Super Bowl LIV

Attraverso un aggiornamento del negozio in-game (non è richiesto alcun download aggiuntivo), Epic Games permette di aggiungere al proprio armadietto di Fortnite i seguenti nuovi oggetti a tema NFL:

Costumi Intercettatore, Blitz, Juke, Scatto, Casco da Football, Zona di meta, Spuntone, Difesa possente (con le divise di tutte le 32 squadre della NFL): 1.500 V-Buck

Costumi Soldato Striato e Guerriero del fischietto: 800 V-Buck

Strumento di raccolta Primo Down: 500 V-Buck

Emote 'E... segna!': 500 V-Buck

Deltaplano Touchdown: 500 V-Buck

Emote 'Negato': 200 V-Buck

Strumento di raccolta Piccone da porta: 800 V-Buck

Emote 'Tempo scaduto': 200 V-Buck

Strumento di raccolta Palla Dorata: 500 V-Buck

A giocarsi il titolo di campione della NFL quest'anno sono San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Le due sono anche le protagoniste della modalità a squadre Rissa NFL, in cui due team composti da 20 giocatori rispettivamente (con le divise ufficiali delle due finaliste) devono cercare di conquistare la vittoria a suon di eliminazioni (100).

Seguirete il Super Bowl LIV? Se giocate a Fortnite, quale oggetto pensate di aggiungere al vostro armadietto?