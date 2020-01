Il Festival del Fumetto arriva a Milano nel primo weekend di febbraio

Fumetti

di Emanuela Brumana - 31/01/2020 11:10 | aggiornato 31/01/2020 11:14

Appuntamento presso il parco esposizioni di Novegro l'1 e il 2 febbraio, per un'immersione nel mondo dei manga e non solo!

Chi ama i fumetti, i cosplay, i videogame ha già segnato in agenda l’evento che porta il mondo dei manga e non solo a Milano, il fine settimana dell’1 e 2 febbraio, al parco esposizioni Novegro.

Oltre ventimila metri quadri divisi in cinque padiglioni ospiteranno il Festival del fumetto, una fiera-mercato impreziosita da eventi, incontri e aree ludiche.

Fumetti, manga, gadget, abbigliamento, game: tutte le declinazioni possibili dell’amore per il Giappone e la sua cultura trovano posto qui.

Ci sarà un padiglione dedicato al food, uno agli stand espositivi, uno al mondo dei cosplay, uno alla parte ludica e al Giappone e un ultimo in cui troverà posto il raduno nazionale dei fan di Harry Potter. Insomma, padiglioni per tutti i gusti!

Cominciamo dal coloratissimo mondo dei cosplay: dalla Russia arrivano due nomi conosciutissimi in tutto il mondo. Anastasya Zelenova e Ilona Bugaeva, nota come Sladkoslava, incontreranno i loro fan durante la due giorni dedicata al fumetto. Per informazioni su orari e luoghi, visita il sito ufficiale del Festival del Fumetto.

Non solo i BIG del settore partecipano al Festival del Fumetto: tutti gli amanti dei costumi potranno sfilare per i padiglioni e partecipare al contest, indetto in collaborazione con Epicos.

Per chi ama i videogame, invece, ci saranno diverse postazioni per il gioco e la possibilità di immergersi appieno nel mondo digitale grazie a poastazioni dispositivi per la realtà virtuale.

Ovviamente, per dare un po’ di pepe a queste giornate, sono stati organizzati tornei di Fifa20, PES 202, Tekken 7 e altri.

Dai videogame alla musica: il k-pop è una passione sempre più dilagante e così in fiera non manca uno spazio dedicato a questo genere musicale.

Dall’Asia a Hogwarts, il passo sembra lungo ma in realtà è breve: basta cambiare padiglione e il raduno di fan di Harry Potter vi porterà nel mondo della saga.

E poi ancora, ospite la Scuola del Fumetto di Milano, con uno stand per spiegare la sua realtà anche attraverso stage, workshop e dimostrazioni.

Infine, la fiera-mercato che promette di regalare agli appassionati di manga, gadget e abbigliamento due giorni di spese pazze e acquisti tanto desiderati.

Se amate il mondo dei comics, avete trovato che cosa fare questo fine settimana! Appuntamento l’1 e il 2 febbraio presso il parco esposizioni di Novegro!

Orari e biglietti

Il parco esposizioni Novegro è raggiungibile in auto o coi mezzi. Informazioni disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Il Festival del Fumetto segue i seguenti orari:

sabato 1 febbraio: dalle 10:00 alle 20:00

domenica 2 febbraio: dalle 10:00 alle 20:00

Il biglietto è acquistabile online, sul sito del parco esposizioni di Novegro o tramite il circuito TicketOne, oppure in loco, alle casse.

Il costo è: