La nuova 'emoji italiana' è pronta a far impazzire il web

di Mara Siviero - 31/01/2020 14:35 | aggiornato 31/01/2020 14:39

Il mondo delle chat e dei social non sarà più lo stesso a partire dalla metà di quest'anno, cioè da quando verrà rilasciata l'emoji con il gesto italiano del "Ma che vuoi?"

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio 2020, Emojipedia ha mostrato su Twitter le nuove emoji approvate da Unicode Consortium, una società senza scopo di lucro che ha il fine di sostituire gli schemi di codifica dei caratteri limitati ed incompatibili in ambienti multilingue, sviluppando, promuovendo e mantenendo l’internazionalizzazione dei dati.

Tra le tante emoji che si potranno utilizzare per dare maggior espressività alle frasi o, al contrario, per esprimere un concetto usando solo una di queste piccoli immagini, vi sarà anche un chiaro gesto italiano. Questa emoji non propone altro che il classico gesto della mano racchiusa per indicare “Ma che vuoi?” o “Cosa stai dicendo?”, classificato da Emojipedia con la definizione “Dita pizzicate”.

L’emoji, che sarà disponibile con diverse varianti in merito alla carnagione della pelle, è pronta a diventare un classico e, anche se non attualmente disponibile all’uso, su Twitter si sono scatenati commenti a favore di questa immagine, oltre a meme e video.

Ad esempio, alcuni utenti hanno scherzato sul fatto che usare questo gesto significherà incrementare la propria conoscenza dell'italiano.

This emoji increases your Italian speaking abilities but 100% https://t.co/YDIa05oUcR — 3ajoora (@hassan_nawrani) January 30, 2020

La mano racchiusa nel classico gesto italiano, conosciuto in tutto il mondo, non sarà solo una novità ben accolta per la popolazione italiana, ma anche per chi italiano non è, perché consente di comunicare qualcosa di “speciale” con i messaggi.

This is going to be every italian mothers favorite emoji https://t.co/LZ6qJSpW6Y — sinister (@carolinedee_) January 30, 2020

Oltre all’Italian Hand Gesture, arriveranno qualcosa come 117 nuove emoji che riguardano oggetti, animali e alimenti, oltre a quelle gender-inclusive e gender-neutral.

Le nuove 'immagini' potrebbero cambiare aspetto da una piattaforma all’altra, ma dal loro rilascio, che avverrà a partire dalla seconda metà del 2020, saranno disponibili sulle maggiori piattaforme come iOS, Android, WhatsApp o Twitter.

Come chiamereste questa emoji?



➝ An emoji showing all fingers and thumb held together in a vertical orientation, sometimes referred to as the Italian hand gesture ma che vuoi (or "finger purse") https://t.co/nMYi02Ui51 — Licia Corbolante (@terminologia) January 29, 2020

E voi che pensate? Userete questa emoji?

