Cinema

di Matteo Tontini - 31/01/2020 12:58 | aggiornato 31/01/2020 13:02

I due attori potrebbero recitare nei panni dei personaggi principali del film.

Tre anni fa, a dicembre 2016, Warner Bros. annunciò un remake del film La piccola bottega degli orrori, adattamento cinematografico del musical omonimo del 1982: sarebbe stato diretto da Greg Berlanti, con Matthew Robinson a scrivere la sceneggiatura. Per lungo tempo non si parlò più del progetto, ma ora Full Circle Cinema riporta che Taron Egerton è in trattative per recitare nei panni di Seymour Krelborn. Egerton ha di recente vinto un Golden Globe come miglior attore per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman.

Jeff Sneider di Collider, attraverso Twitter, non solo conferma lo scoop, ma aggiunge che anche Scarlett Johansson potrebbe prendere parte al remake (il tweet lo trovate di seguito).

ScarJo has the offer for Audrey, and as previously reported, Billy Porter eyed to voice Audrey II. https://t.co/BzwsgHEAVL — Jeff Sneider (@TheInSneider) January 29, 2020

Secondo quanto riportato dalla fonte, l'attrice, candidata agli Oscar 2020 per la sua performance in Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit, dovrebbe interpretare Audrey. Billy Porter, invece, potrebbe prestare la voce alla pianta carnivora Audrey II.

La piccola bottega degli orrori racconta la storia di Seymour, dipendente del negozio di fiori del signor Mushnick nella New York degli anni '60. Per conquistare la sua collega Audrey ed evitare il fallimento dell'attività, carente di clientela, il protagonista fa affidamento su una piantina che scopre nutrirsi di sangue umano. Dapprima piccola e indifesa, Audrey II - questo il suo nome - cresce rapidamente e garantisce fama e ricchezza a Seymour, il quale non svela a nessuno il "trucco" per farla aumentare di dimensioni. Tuttavia, diventando grande, la pianta chiede sempre più sangue e finisce per attentare alla vita dei protagonisti.

Il film originale, in cui hanno recitato Rick Moranis, Ellen Greene, Vincent Gardenia e Steve Martin, venne candidato agli Oscar per i migliori effetti speciali.

Vi piacerebbe se venissero confermati Taron Egerton e Scarlett Johansson per il remake de La piccola bottega degli orrori?