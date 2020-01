Maleficent - Signora del Male arriva in Home Video: tutti i contenuti extra

Questo però crea incomprensioni tra loro e si ritrovano così divise in due fronti opposti in una pericolosa guerra che le metterà a dura il loro rapporto, e si chiederanno se potranno davvero riuscire ad essere una famiglia.

Can't Stop the Girl , il brano interpretato da

Inoltre tra i contenuti extra troveremo anche il videoclip del brano You Can’t Stop the Girl di Bebe Rexha. Infine nella versione digitale del film, gli spettatori potranno accedere ad uno speciale dedicato al personaggio di Silicofante, interpretato da Warwick Davis. Maleficent - Signora del Male sarà disponibile in diversi formati così da permettere la visione a tutta la famiglia da qualsiasi dispositivo ed è già acquistabile in pre-ordine il cofanetto speciale contenente entrambi i capitoli della saga Disney.

Il film arriverà nei negozi fisici e online in formato DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD a partire dal prossimo 12 febbraio 2020, mentre è già disponibile da ieri, 30 gennaio, in versione digitale su iTunes, Chili, TimVision, Google Play e Rakuten.tv.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok