La storia parla di Matilda Wormwood , una bambina straordinariamente intelligente, purtroppo cresciuta in una una famiglia con genitori egoisti e meschini e un fratello dispotico. A scuola l’incontro con la sua maestra Jennifer Honey (Dolcemiele nel libro) le spalancherà un nuovo mondo. Nello stesso ambiente, però, regna anche la signorina Trinciabue, preside malvagia e tirannica. A contatto con le malefatte degli adulti, Matilda si accorgerà di avere strani poteri , come la telecinesi, che le pemetteranno di riportare giustizia.

