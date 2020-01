Cinema

di Alice Grisa - 31/01/2020 11:37 | aggiornato 31/01/2020 11:42

È in arrivo un nuovo adattamento del libro di Roald Dahl, Matilde, tratto da un musical britannico. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto, per ora in una fase iniziale.

Matilda 6 mitica è uno dei film più nostalgici degli anni ’90. Diretto da Danny DeVito e tratto dal libro Matilde di Roald Dahl, racconta la storia di una bambina estremamente brillante e intelligente che, una volta entrata nel mondo della scuola e conosciuta la sua dolce e sensibile insegnante, si accorge di avere dei poteri straordinari che le permettono di ristabilire giustizia in un ambiente governato da adulti meschini e disonesti, come i suoi genitori o la temibile preside.

Come riporta The Hollywood Reporter, è in lavorazione un nuovo adattamento del romanzo, promosso stavolta da Netflix e da Sony. L’idea di base è tratta da Matilda the Musical, un musical teatrale del 2010, che è stato messo in scena al West End di Londra e a Broadway, oltre che in altre parti del mondo.

Il film sarà girato nel Regno Unito e arriverà in streaming sulla piattaforma.

Netflix e Sony, interpellati da THR, non hanno commentato la notizia, forse perché – a sentire le fonti – il progetto è ancora in fase embrionale. Non è chiaro in che modo i due player (Sony e Netlix) si stanno dividendo il lavoro.

Il regista dovrebbe essere Matthew Warchus, direttore artistico dell’Old Vic Theatre di Londra, e la produzione è prevista per l’estate 2020.

Non sappiamo nulla di certo sul cast, ma Daily Mail riporta un’indiscrezione: pare che per interpretare il ruolo della terribile Trinciabue, la grottesca preside della scuola, sia in trattative Ralph Fiennes.

Getty Images Matthew Warchus alla regia del nuovo Matilde

Il progetto arriva in scia alla comunicazione di Netflix della volontà di realizzare storie tratte dai libri del celebre scrittore.

Matilde è una delle storie più amate di Roald Dahl. Nel film di Danny DeVito del 1996 la bambina protagonista era interpretata da Mara Wilson.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire il nuovo Matilde?