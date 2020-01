Cinema

di Laura Silvestri - 31/01/2020 16:47 | aggiornato 31/01/2020 16:52

Anche Mulan parteciperà al Super Bowl, seppur non in veste di giocatrice. Uno spot ha infatti confermato l'uscita del trailer durante il rinomato evento sportivo.

La cinquantaquattresima edizione del Super Bowl, che andrà in onda la notte tra il 2 e il 3 febbraio per noi italiani, come d'usanza porterà con sé anche una valanga di trailer e spot TV dei più attesi prodotti d'intrattenimento (e non solo).

All'appello sarà presente anche Disney, nonostante non si sappia ancora con certezza con quali titoli... eccetto uno.

Uno spot rilasciato dai canali ufficiali anticipa la diffusione online di un nuovo trailer di Mulan nella giornata di domenica. Il trailer sarà infatti lanciato direttamente sul web, mentre sul piccolo schermo verrà mostrato lo spot.

Disney 6 Disney Facebook Twitter Pinterest Yoson An è Chen Honghui

Disney Facebook Twitter Pinterest Liu Yifei è Mulan, la leggendaria guerriera cinese

Disney Facebook Twitter Pinterest Jet Li è l'Imperatore cinese

Disney Facebook Twitter Pinterest Jason Scott Lee è Bori Khan

Disney Facebook Twitter Pinterest Gong Li è Xiannlang

Disney Facebook Twitter Pinterest Donnie Yen è il Comandante Tung

Nel video che trovate anche in testa alla notizia, intitolato "Big Game Sneak Peek", vediamo (e sentiamo) una Mulan (Yifei Liu) intenta a portare avanti la sua missione: combattere per il paese, proteggere la sua famiglia, e rendere onore a entrambi.

Solo pochi giorni fa, a Milano, la regista Niki Caro ha mostrato in anteprima tre scene del film, per poi scambiare due chiacchiere coi giornalisti.

Grande attesa dunque per il nuovo live-action targato Disney che ha già attirato l'attenzione per via di alcune scelte creative (niente Mushu?) e che sembra promettere grandi cose.