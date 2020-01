Nintendo annuncia la Switch in edizione speciale Animal Crossing: New Horizons

Videogames

di Pasquale Oliva - 31/01/2020 10:17 | aggiornato 31/01/2020 10:19

Nintendo rende omaggio alla famosa serie di videogiochi Animal Crossing annunciato una edizione speciale della sua Switch. L'arrivo in Europa, insieme al nuovo Animal Crossing: New Horizons, è previsto per marzo 2020.

Il primo capitolo risale all'ormai lontano 2001, oggi la serie di Animal Crossing è tra le più apprezzate dell'universo Nintendo. Come già fatto per altri franchise di spicco (come Super Smash Bros. e Pokémon Spada e Scudo), per celebrare l'uscita di New Horizons il gigante giapponese ha annunciato una Nintendo Swtich a tema che non farà fatica a conquistare i collezionisti e i giocatori che amano immergersi nel simulatore di vita.

Animal Crossing: New Horizons è stato ufficialmente annunciato all'E3 2019 e arriverà sul mercato il prossimo 20 marzo, anche in Europa. Il lancio dell'atteso videogioco (sbarcato nel 2017 anche su iOS e Android con versioni realizzate ad hoc) sarà anticipato da quello della Nintendo Switch in edizione speciale, personalizzata con due Joy-con color pastello (verde e azzurro), un pattern a tema sulla scocca posteriore e un dock su cui spiccano i simpatici procioni Tom Nook e i suoi nipoti Marco e Mirco (popolari personaggi di Animal Crossing, appunto).

A #NintendoSwitch system inspired by #AnimalCrossing: New Horizons is on the way! With unique Joy-Con controllers, a custom design on the back, and a special Nintendo Switch dock, it’s the perfect way to start your island life. Available 3/13 for $299.99.https://t.co/MC5dJ11F3U pic.twitter.com/VigTPi4NDB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2020

Per completare il set a tema, Nintendo ha presentato anche una custodia compatibile sia con Switch che Switch Lite (chiamata Aloha) al cui interno contiene anche una pellicola protettiva per il display della console ibrida.

The #NintendoSwitch #AnimalCrossing: New Horizons Aloha Edition Carrying Case & Screen Protector will also be available for purchase on 3/13! pic.twitter.com/NOyviTGmPt — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2020

Nintendo Switch in versione speciale Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile in USA dal prossimo 13 marzo al prezzo di 299,99 dollari, per il mercato europeo si dovrà probabilmente attendere il 20 dello stesso mese. Si segnala inoltre che il bundle non comprenderà un codice per riscattare il gioco o una copia fisica dello stesso, che quindi dovrà essere acquistato separatamente.