Star Wars 9: un video coi droidi danzanti dal dietro le quinte

CinemaCuriosità

di Giuseppe Benincasa - 31/01/2020 09:30 | aggiornato 31/01/2020 09:34

Droidi danzanti, questo non si era ancora visto nella Galassia lontana lontana di Star Wars...

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è uscito nei cinema a dicembre 2019 ed è entrato con successo nella prestigiosa classifica dei film che hanno incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo.

Il film diretto da J. J. Abrams ha concluso un percorso narrativo durato 42 anni e ben 9 lungometraggi, presentando al pubblico l'unione tra il cast della trilogia originale e nuovi attori e attrici come Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Ben Solo/Kylo Ren) e John Boyega (Finn). Oltre a loro, la Galassia di Guerre Stellari si è arricchita anche di nuovi droidi, come BB-8 (introdotto in Star Wars: Il risveglio della Forza) e D-0 (introdotto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker).

A quanto pare, questi droidi si sono integrati bene con R2-D2 e C-3PO e proprio con il droide protocollare dorato si sono intrattenuti in un simpatico balletto nel dietro le quinte di Episodio 9.

Il breve video, pubblicato su Instagram da Boyega, mostra l'attore Anthony Daniels, che interpreta C-3PO fin dal 1977, e i due piccoli droidi danzare allegramente sulle note della canzone Rhinestone Cowboy, cantata da Glen Campbell, e che che dà il titolo all'album del 1975. Per i più curiosi, questa stessa canzone è stata eseguita da Bruce Springsteen, registrata per il suo recente album del 2019 Western Stars e inclusa nel documentario omonimo diretto dal cantante americano insieme a Thom Zimny.

Nel suo post, Boyega ha scritto: "In ricordo di dolci momenti".

Dai commenti al post su Instagram, il video è stato molto apprezzato: molti si sono commossi per il ricordo di una saga che è giunta al termine, molti altri fanno notare che, probabilmente, Episodio 9 è l'ultimo in cui Daniels appare nei panni di C-3PO e altri ancora ringraziano Boyega per aver condiviso un bel momento del set.

Chissà se momenti come questo saranno inseriti nella edizione Home Video del film.