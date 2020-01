The Outer Worlds atterra su Nintendo Switch il 6 marzo

Videogames

di Stefania Sperandio - 31/01/2020 18:38 | aggiornato 31/01/2020 18:43

The Outer Worlds, ultima fatica dei veterani di Obsidian Entertainment (già autori di Fallout: New Vegas) si prepara all'atterraggio sul pianeta Nintendo Switch.

Sarà il 6 marzo il giorno dell'esordio di The Outer Worlds anche su Nintendo Switch. Il videogioco, sviluppato da Obsidian Entertainment (autori di numerosi celebri giochi di ruolo, come Pillars of Eternity e Fallout: New Vegas), è stato ottimizzato per la console portatile dal team Virtuos Games, come confermato dal publisher Private Division.

L'uscita è prevista sia in formato fisico che in formato digitale, con una precisazione da parte degli autori: in entrambi i casi sarà infatti necessario eseguire il download del gioco attraverso Nintendo eShop, poiché all'interno della confezione non sarà proposta una cartuccia, ma unicamente il codice da riscattare sul negozio digitale della console.

HD Obsidian Entertainment La copertina di The Outer Worlds su Nintendo Switch

Uscito a ottobre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, The Outer Worlds riprende in tutto e per tutto lo stile di gioco della serie Fallout, proponendo un'avventura ruolistica in prima persona. Una volta creato il proprio protagonista, il giocatore potrà esplorare i pianeti in cui saranno ambientate le vicende, imbattendosi tanto in creature ostili contro cui lottare, quanto in alleati da cui sarà possibile farsi affiancare nelle proprie scorribande – ciascuno con delle sue peculiarità.

Grande importanza è rivestita anche dal sistema di dialoghi, che consente al giocatore di prendere delle decisioni che possono modificare il corso della storia.

Alla sua uscita, The Outer Worlds è stato premiato con ottimi voti dalla critica (venendo anche nominato tra i Giochi dell'Anno ai The Game Awards 2019) e ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, superando le aspettative del publisher.

La sua uscita su Nintendo Switch consentirà per la prima volta di giocare anche in mobilità, sia attraverso la console standard che per mezzo di Switch Lite – la sua variante pensata solo per il gioco portatile.

Riuscirà il gioco a conquistare anche il pubblico della piattaforma ibrida di casa Nintendo?