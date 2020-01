The plot against America: il trailer della miniserie con John Turturro

TV News

di Rina Zamarra - 31/01/2020 10:49 | aggiornato 31/01/2020 10:53

Un'America fascista e antisemita raccontata da una famiglia di ebrei: questa è la trama di The Plot Against America, ispirato all'omonimo romanzo di Philip Roth.

HBO ha rilasciato il primo trailer della miniserie The Plot Against America con protagonisti Zoe Kazan, Morgan Spector, Winona Ryder e John Turturro.

La serie di sei episodi è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Philip Roth, pubblicato nel 2004 e noto in italia come Il complotto contro l'America, ed è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

The Plot Against America propone una storia alternativa rispetto a quella reale, in cui le elezioni presidenziali del 1940 non saranno vinte da Franklin D. Roosevelt, ma da Charles Lindbergh.

Il presidente della miniserie è un ex aviatore razzista e antisemita, che spingerà gli Stati Uniti verso il fascismo.

See Winona Ryder, John Turturro in first look at David Simon's The Plot Against America https://t.co/Kvdy8D8AEU — Entertainment Weekly (@EW) December 19, 2019

The Plot Against America è opera di David Simon e Ed Burns e ha come protagonisti Zoe Kazan nel ruolo di Elizabeth Levin e Morgan Spector in quello di Herman Levin, una coppia di ebrei del New Jersey. Elizabeth è una madre e una casalinga che cerca di proteggere la sua famiglia dal clima di odio instaurato dall’ascesa politica di Lindbergh. Herman, invece, è un marito orgoglioso che lavora come agente assicurativo e prova a farsi strada come qualsiasi cittadino americano, cercando di non badare al fatto che il suo paese stia scivolando verso l’antisemitismo.

Intorno ai protagonisti ruotano una serie di personaggi, tra cui Evelyn Finkel (Winona Ryder) la sorella maggiore nubile di Elizabeth, e il rabbino Lionel Bengelsdorf (John Turturro). Il rabbino è un conservatore con ambizioni politiche, che diventerà una delle figure chiave dell’amministrazione di Lindbergh.

"The Plot Against America" is set to premiere on HBO on March 16, 2020!! pic.twitter.com/QrRPejKYfm — Winona Ryder Pics (@winonaryderxx) December 19, 2019

Completano il cast i tre attori Anthony Boyle (alias Alvin Levin), Azhy Robertson (alias Philip Levin) e Caleb Malis (alias Sandy Levin).

Alvin è il nipote orfano di Elizabeth e Herman, mentre Philip e Sandy sono i figli della coppia. I due ragazzi sono l'uno l'opposto dell'altro. Philip, infatti, mostra una preoccupazione sempre più forte nei confronti del mondo che lo circonda, mentre Sandy finisce per maturare una sorta di ammirazione nei confronti di Lindbergh.

Nel commentare la serie in riferimento al romanzo da cui è tratta, David Simon ha dichiarato:

Con il suo romanzo Philip Roth ha fatto compiere al nostro paese una svolta decisa per il totalitarismo e l’intolleranza. Il fatto che sia stato pubblicato nel 2004, non lo rende un documento meno importante per dipingere questo momento storico. Roth ci stava avvertendo che può succedere anche qui.

I sei episodi di The Plot Against America andranno in onda negli Stati Uniti a partire dal 16 marzo 2020.