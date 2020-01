TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 31/01/2020 11:08 | aggiornato 31/01/2020 11:34

Una riflessione sui personaggi femminili di The Walking Dead in occasione del nuovo promo che ha per protagonista Alpha, la leader dei Sussurratori, fuori di sé per rabbia e dolore. Cosa succederà?

Continua la campagna We Are the Walking Dead per il lancio della seconda parte della stagione 10 (in prima assoluta su FOX dal 24 febbraio).

E dopo le key art, di cui vi avevo già parlato evidenziando le differenze fra quelle dedicate ai protagonisti e quella su Alpha (Samantha Morton), arriva anche un nuovo promo che ci racconta il momento in cui la leader dei Sussurratori perde la testa.

Qualcosa di terribile sta per succedere. Qualcosa di così drammatico da gettare nella disperazione, gridando, una donna che ha fatto del silenzio, dei sussurri, della capacità di passare inosservata il suo stile di vita.

La seconda parte della stagione 10 di The Walking Dead sarà la stagione dei contrasti.

Sarà il terreno di scontro fra Carol (Melissa McBride), in cerca di vendetta, e qualcuno che forse non le darà soddisfazione.

Sarà il momento di mostrare di che pasta si è fatti davvero, sarà il momento (per Negan, Jeffrey Dean Morgan) di schierarsi e di dimostrare che si è pronti a rischiare tutto, anche la vita.

La resa dei conti

I rimanenti 8 episodi di The Walking Dead 10 saranno caratterizzati dalle rese dei conti.

Aspettiamo il ritorno di Maggie (Lauren Cohan), che non potrà fare a meno di scontrarsi con Negan. L'uomo che ha massacrato il marito di Maggie, Glenn (Steven Yeun) davanti a lei e al resto della loro famiglia.

L'uomo che molti hanno perdonato - incluso Daryl (Norman Reedus), perfino, pare - ma che Maggie non potrà mai smettere di odiare.

Dopo la morte di Glenn, Maggie - che all'epoca era incinta - è diventata La Vedova. Ha iniziato una nuova vita, una vita che non voleva e che ha dovuto accettare, una vita senza Glenn. E si è trasformata, per riuscirci.

Ma la vecchia Maggie, quella che ci facevano commuovere quando abbracciava Glenn, c'è ancora. E non può permettere che l'assassino di suo marito la faccia franca...

Aspettiamo l'uscita di scena di Michonne (Danai Gurira), ma soprattutto aspettiamo la vendetta di Carol su Alpha.

E se fosse proprio lei, Carol, la causa della disperazione di Alpha nelle nuove immagini? Possiamo sperare tanto?

Forse sì. Perché nel mondo di The Walking Dead, un mondo in cui i morti tornano in vita ma i veri mostri sono i vivi, sono sempre stati i vivi, le regole morali sono diverse.

La vendetta in certi casi non è solo ammessa, è anche giustificata. Doverosa. Attesa. Irrinunciabile.

E Carol ha perso un figlio per mano di Alpha. Un altro figlio, dopo Sophia.

Madri, mostri

Anche Carol, come Maggie, e come Michonne (tutte donne che hanno perso un figlio, un'esperienza comune non certo casuale), ha dovuto trasformarsi per sopravvivere.

Sappiamo che, a modo suo, l'ha fatto anche Alpha.

Ma c'è una grossa differenza fra queste quattro donne: tre di loro, prima dell'apocalisse zombie, non erano già dei mostri...

Tre di loro hanno perso un figlio, una di loro no. O, almeno, non ancora.

Ma Alpha, ora, sta gridando. Urla. Perde la testa per la rabbia, la frustrazione e il dolore.

E noi non vediamo l'ora di sapere perché, vero?

Non perdete The Walking Dead 10, con gli ultimi episodi dal 24 febbraio solo su FOX!