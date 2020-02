A Quiet Place II, lo spot e la featurette del Super Bowl 2020

No Time To Die, James Bond in azione nello spot del Super Bowl 2020

No Time To Die, James Bond in azione nello spot del Super Bowl 2020

È straziante, terrificante, ma alla fine si tratta di una storia molto umana. La tensione non fa che aumentare e tu sai che non sono al sicuro.

Il secondo video è una featurette di presentazione in cui il cast introduce tutto quello che dobbiamo aspettarci dal sequel. E inoltre Krasinski promette che tutte le domande, specialmente quelle che riguardano il giorno in cui tutto è cambiato, troveranno la loro risposta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok