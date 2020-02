CelebrityCinema

di Eva Carducci - 03/02/2020 14:35 | aggiornato 03/02/2020 14:39

Direttamente dalla Fototeca Nazionale 30 immagini esposte alla Biblioteca Angelica di Roma, per celebrare il maestro della Dolce Vita, dal 20 gennaio al 28 febbraio.

Avrebbe compiuto 100 anni Federico Fellini, il regista italiano celebre in Patria e all’estero per film come La Dolce Vita, 8½, La Strada, ‎Le notti di Cabiria e Amarcord, ma anche I Vitelloni, Roma e Giulietta degli spiriti. Cinque volte premio Oscar la mostra che celebra il talento creativo, e l’uomo dietro la maschera, è stata curata da Simone Casavecchia, con una selezione d’immagini, trenta, proveniente dalla Fototeca Nazionale all’interno del Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà.

Sostenuta dalla Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali (MiBACT), la mostra ha inoltre il patrocinio dell’Accademia del Cinema Italiano, Premi David di Donatello.

Percorsi extra

Il percorso della mostra si prefigge di essere né biografico, né filmografico, vale a dire che le diverse opere non seguono un filo logico canonico, molto in linea con il pensiero dell’artista. Sognatore, eccentrico, stravagante, a volte non compreso dal pubblico del suo tempo, Fellini è sempre stato innovativo, in grado di saper unire le diverse arti sotto lo stesso tetto, quello cinematografico.

La vita quotidiana

Le fotografia in mostra presso la biblioteca Angelica di Roma mostrano il Fellini dietro la macchina da presa, quello della vita quotidiana, caratterizzata spesso da forte ironia. Regista e fumettista, amava realizzare bozzetti e fumetti di proprio pugno, e all’interno della collezione esposta sarà presentato un inedito.

EdizioniSabinae Il volume fotografico, edito da Edizioni Sabinae, su Federico Fellini

Fellini inedito

Un originale cartaceo (donato in occasione della mostra da un collezionista privato) è esposto in mostra insieme alle fotografie. Denominato dallo stesso Fellini la dieta dell’astronauta, lo scritto inedito racconta un divertente gioco tra amici per far dimagrire sia gli artisti che, i cosiddetti, astronauti.

Congiuntamente alla mostra è stato pubblicato anche un volume fotografico edito da Edizioni Sabinae su Federico Fellini, che raccoglie in gran formato 150 immagini della foto teca del Centro Sperimentale di Fotografia, da cui l’esposizione è appunto tratta.