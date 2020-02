BAFTA 2020: 1917 di Sam Mendes trionfatore della serata e tutti i vincitori

Cinema

di Rina Zamarra - 03/02/2020 08:43 | aggiornato 03/02/2020 08:48

I BAFTA hanno incoronato trionfatore della serata 1917 di Sam Mendes. Si sono portati a casa un premio anche Joaquin Phoenix, Brad Pitt e Renée Zellweger.

I BAFTA 2020 hanno visto il trionfo di 1917. Alla serata, tenutasi alla Royal Albert Hall domenica 2 febbraio, il film di Sam Mendes ha ottenuto 7 premi come miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori effetti speciali e non solo.

Le sette vittorie sono sicuramente un segno importante per la corsa agli Oscar, le cui votazioni si sono chiuse il 30 gennaio. Molti membri dell’Academy, infatti, fanno parte anche della British Academy of Film and Television Arts che ha assegnato i premi inglesi.

Al super favorito Joker, invece, sono andati solo tre premi, tra cui quello per il migliore attore protagonista a Joaquin Phoenix.

HD Getty Images Joaquin Phoenix

Non è andata bene, purtroppo, per The Irishman che non è riuscito a portarsi a casa neppure un premio pur potendo contare su 10 nomination.

Infine i premi agli attori sono stati una vera e propria parata di stelle: Renée Zellweger ha vinto il BAFTA come migliore attrice protagonista per Judy, Laura Dern quello come migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio e Brad Pitt quello come migliore attore protagonista per C'era una volta a... Hollywood.

HD Getty Images Renée Zellweger

Qui sotto, la lista completa dei vincitori:

Miglior film

1917

Miglior film britannico

1917

Miglior regista

Sam Mendes - 1917

Miglior debutto di un regista/sceneggiatore/produttore britannico

Mark Jenkin (Regista), Kate Byers, Linn Waite (Produttori) - Bait

Miglior film straniero

Parasite - Bong Joon-ho

Miglior documentario

Alla mia piccola Sama (For Sama) di Waad al-Kateab ed Edward Watts

Miglior film d’animazione

Klaus - I segreti del Natale (Klaus) di Sergio Pablos

Miglior sceneggiatura originale

Bong Joon-ho e Han Jin-won – Parasite (Gisaengchung)

Miglior sceneggiatura adattata

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Miglior attore protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Miglior attrice protagonista

Renée Zellweger – Judy

Miglior attore non protagonista

Brad Pitt – C'era una volta a... Hollywood

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadóttir – Joker

Miglior fotografia

Roger Deakins – 1917

Miglior montaggio

Andrew Buckland e Michael McCusker – Le Mans '66 - La grande sfida (Ford v Ferrari)

Miglior scenografia

Dennis Gassner e Lee Sandales – 1917

Migliori costumi

Jacqueline Durran – Piccole donne (Little Women)

Miglior casting

Shayna Markowitz - Joker

Miglior trucco

Vivian Baker, Kazuhiro Tsuji e Anne Morgan – Bombshell - La voce dello scandalo (Bombshell)

Miglior sonoro

Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor e Stuart Wilson – 1917

Migliori effetti speciali

Greg Butler, Guillaume Rocheron e Dominic Tuohy – 1917

Miglior cortometraggio britannico

Learning to Skate In a Warzone (If You're a Girl) di Carol Dysinger

Miglior cortometraggio animato britannico

Grandad was a romantic di Maryam Mohajer

Miglior stella emergente