L'attore protagonista assieme alla rediviva marmotta di un commercial per Jeep durante il Super Bowl LIV. Nel video rivive il film del '93 di Harold Ramis..

Ve lo ricordate il meteorologo Phil Connors, in trasferta a Punxsutawney, in Pennsylvania, che si risvegliava sempre nello stesso giorno, quello della Marmotta? Il cinico personaggio di Bill Murray, protagonista del cult della commedia statunitense Ricomincio da capo, ha fatto nuovamente capolino sullo schermo, scegliendo stavolta quello del Super Bowl 2020 destinato agli sponsor.

Murray si è prestato infatti a tornare nei panni del giornalista TV Connors in uno spot commerciale del marchio Jeep destinato a promuovere l'ultima arrivata di casa, il fuoristrada Gladiator. Nel filmato, in sostanza, rivive il celebre film diretto nel '93 dal compianto Harold Ramis con una sostanziale differenza: il protagonista (ma non solo) ha qualche annetto in più. Per il resto, però, tutto sembra essersi fermato al mitico loop del Giorno della Marmotta raccontato nella pellicola.

Bill Murray 27 anni dopo "ricomincia da capo" al Super Bowl

In Ricomincio da capo, a suo modo un classico di Natale (pur essendo ambientato il 2 febbraio), il meteorologo TV Connors rimaneva vittima di un loop temporale, condannato a rivivere sempre lo stesso giorno - dalle 06:00 del mattino - incontrando sempre le stesse persone. Roba da uscire fuori di senno, tant'è che il poveretto, in preda ad una crisi di nervi, arrivava addirittura a suicidarsi nei modi più disparati, persino in compagnia della "marmottona" mascotte della cittadina innevata di Punxsutawney.

Nel filmato del Super Bowl LIV, invece, Murray si risveglia con piacere ogni mattina all'alba, desideroso di scorazzare col fuoristrada color arancio acceso, portando con sé il simpatico animale. Quello che sembra essere rimasto invariato è il fastidio del protagonista per il suo vecchio compagno di scuola, Ned, così come l'atmosfera invernale che circonda la località teatro degli eventi.

Lo spot Jeep del Super Bowl è in sostanza una divertente mini-operazione nostalgia che ripropone alcune delle gag più divertenti di Ricomincio da capo, tra radio che passano "I Got You Babe" di Sonny & Cher e siparietti con protagonisti il cinico Phil Connors e l'amata/odiata marmotta.