Black Widow, il nuovo trailer del film trasmesso al Super Bowl!

03/02/2020 08:08

Vedova Nera è tornata con un nuovo breve trailer che ci mostra qualche immagine in più sul suo attesissimo primo film da protagonista.

Mancano ormai solo pochi mesi al debutto di Black Widow, uno dei film del Marvel Cinematic Universe più attesi dai fan. Una pellicola che vedesse come protagonista Vedova Nera era infatti richiesta dagli appassionati sin dagli inizi del franchise, in seguito al debutto del personaggio in Iron Man 2. Ora, con l'arrivo della Fase 4 questo momento è finalmente giunto e nella prossima primavera potremo assistete al debutto solista di Natasha che, tuttavia non sarà completamente sola nella sua avventura, anzi.

Il nuovo promo del film mostrato in occasione del Super Bowl 2020 (e che potete trovare qui di seguito) si focalizza sul concetto di famiglia, che a quanto pare sarà fondamentale per la protagonista. Natasha andrà a ritrovare i suoi vecchi alleati con cui aveva un rapporto decisamente solido e stretto. È proprio lei a dircelo nel trailer: "Gli Avengers non sono stati la mia prima famiglia". Lo spot contiene solo alcune sequenze inedite che non fossero già presenti in clip e trailer già pubblicati, ma fra queste ne troviamo una piuttosto toccante, che ritrae Natasha, Yelena, Melina e Alexei alias il Guardiano Rosso che si riuniscono su quello che sembra essere un campo di battaglia.

“You don’t know everything about me.”



Watch the Big Game spot for Marvel Studios’ #BlackWidow, in theaters May 1. pic.twitter.com/cFJWIDeGiu — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2020

Proprio loro sono peraltro protagonisti della nuova serie di character poster pubblicata contestualmente allo spot. È stato anche un modo per annunciare il debutto ufficiale su Twitter delle emoticon legate agli hashtag relativi al film, un'operazione ormai abituale per pellicole di questo calibro.

Cosa ne dite? Siete curiosi di scoprire cosa succederà a Natasha Romanoff nella sua prima avventura da solista? Quali sono le vostre aspettative per Black Widow?

Vi ricordiamo che il nuovo film Marvel dedicato a Vedova Nera debutterà in Italia il 29 aprile 2020. Diretto da Cate Shortland, vede Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour e O-T Fagbenle nel cast principale, oltre ovviamente a Scarlett Johansson ancora una volta nel ruolo dell'eroina protagonista.