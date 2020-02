Brad Pitt è un oratore sempre più abile: merito (anche) di Angelina Jolie?

Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 03/02/2020 12:50 | aggiornato 03/02/2020 12:54

Non era presente ai BAFTA Awards, ma Brad Pitt ne è stato comunque l'indiscusso protagonista! L'esilarante discorso dell'attore letto da Margot Robbie è l'ennesima dimostrazione di quanto siano migliorate le sue capacità oratorie (dopo Angelina Jolie).

Brad Pitt è stato premiato agli ultimi BAFTA Awards 2020 come Migliore attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood e, pur non essendo presente, è riuscito comunque a far parlare di sé. Pitt, infatti, non era a Londra per ritirare in prima persona il premio a causa di motivi personali, ma ha delegato una sua collega nonché cara amica: l'australiana Margot Robbie.

L'Harley Quinn di Birds of Prey è salita sul palco e ha iniziato a leggere il discorso di ringraziamento che Brad Pitt aveva preparato per l'occasione, lasciando tutti a bocca aperta e tenendo a precisare che "ambasciator non porta pena".

Le abilità oratorie dell'attore sono molto migliorate. Ultimamente è diventato brillante e divertente, alle volte perfino dissacrante. Non a caso, il suo discorso si è aperto con una battuta sulla Brexit:

Hey Gran Bretagna, ho appena sentito che sei diventata single. Benvenuta nel club!

Questo è stato solo il primo dei tanti riferimenti alla "singletudine" di Brad, che aveva già commentato la sua vittoria così ai SAG Awards: "Metterò questo nel mio profilo Tinder!". L'attore, con poche battute, ha "sguazzato" nel mare dei gossip che riguardano la sua vita sentimentale dal 2016, quando è tornato single dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie.

Ai BAFTA Margot Robbie, tra le risate generali, è andata avanti con la lettura ringraziando, ovviamente, Quentin Tarantino e tutti gli addetti ai lavori di C'era una volta a... Hollywood. La chiosa del discorso è stata insuperabile, con un immancabile richiamo alla tanto spinosa vicenda che i tabloid britannici hanno chiamato Megxit:

Brad dice che chiamerà il suo premio 'Harry' perché è davvero entusiasta all'idea di riportarlo negli Stati Uniti!

Le telecamere, in quel frangente, hanno indugiato per qualche istante sul Principe William e Kate Middleton, che hanno reagito con grande ironia (seppure con un pizzico di imbarazzo!).

The Duke and Duchess of Cambridge laughed at Brad Pitt's joke about Prince Harry.



Brad Pitt made a joke about Prince Harry leaving the UK in his BAFTA acceptance speech, and Prince William and Kate Middleton's reactions were caught on camera. https://t.co/oQX7oRXlIb pic.twitter.com/S2VnaayiIU — Hind Daily (@HindDaily) February 3, 2020

Inutile negarlo, da quando ha divorziato dalla Jolie Brad Pitt è un oratore completamente nuovo. Secondo The Hollywood Reporter il merito sarebbe indirettamente proprio della sua ex moglie. Ecco cosa ha dichiarato un membro dell'Academy:

Sta usando il senso dell'umorismo per prendere in giro una situazione, sapendo che l'industria lo favorisce rispetto alla Jolie.

Self-deprecating humor, love of "the community" and respect for history has helped propel Brad Pitt, Renée Zellweger and other contenders toward #Oscars https://t.co/6quhcykbWj — The Hollywood Reporter (@THR) January 30, 2020

Le sue parole, quindi, mirerebbero ad ingraziarsi la comunità di Hollywood - di cui si è definito "innamorato" - in vista dei prossimi Oscar, a cui è ovviamente candidato. Il fatto che la sua ex moglie risulti meno popolare e simpatica di lui, quindi, sarebbe diventato per Pitt un valore aggiunto su cui fare leva (spesso e volentieri).

Che ne pensate? Di certo, dietrologie a parte, questo è uno dei migliori discorsi che Brad Pitt abbia mai fatto!