Chiara Ferragni diventa Harley Quinn per promuovere Birds of Prey

View this post on Instagram

🇮🇹 Adoro la mia nuova eroina Harley Quinn ❤ Guys dovete vedere il nuovo film @birdsofpreyilfilm, esce il 6 febbraio in Italia 💘 #BirdsOfPreyIlFilm #BirdsofPrey #SponsorizzatoWarnerBros 🇬🇧 So in love with my new hero Harley Quinn right now ❤ You guys should watch the movie, coming out in Italy on Feb 6th 💘