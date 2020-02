Attenzione! Possibili spoiler!

l'esperto dottor Hurst gioca con la polizia, ingannando tutti quanti con grande soddisfazione. Perfino dei profiler di primo livello come gli agenti della BAU.

Senza dimenticare l'illusione vera, quella che fa credere a Ross che i crimini di Hurst siano stati commessi da Lynch, il Camaleonte.

What, and I cannot stress this enough, a CREEP. #CriminalMinds pic.twitter.com/uupo3wKYGo — Criminal Minds (@CrimMinds_CBS) January 9, 2020

La spiegazione sarà diversa, ma non poi così lontana dall'ipotesi di Rossi. E toccherà anche a Prentiss, che aveva messo in guardia Rossi dal continuare con la sua ossessione, scusarsi e riconoscere che in qualche modo il collega ci aveva visto giusto...