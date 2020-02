Fumetti

Gioco senza limiti, il ritorno a fumetti di Black Widow

di Lorenzo Bianchi - 03/02/2020 10:46

In attesa del film in solitaria sul personaggio, arriva in libreria Black Widow: Gioco senza limiti, la raccolta in volume dell'ultima miniserie a fumetti su Vedova Nera.

Il 29 aprile 2020 la Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson tornerà sul grande schermo in Black Widow, prima pellicola interamente dedicata al personaggio nonché primo tassello della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il film indagherà sul passato dell'ex agente dello S.H.I.E.L.D. e membro degli Avengers, portando in scena figure chiave come Yelena Belova (Florence Pugh), terza Vedova Nera dei fumetti, e Alexei Shostakov (David Harbour), il supersoldato russo Guardiano Rosso. Antagonista principale del lungometraggio, stando almeno a quanto visto nei vari trailer, sarà Taskmaster, supercriminale mascherato in grado di duplicare perfettamente i movimenti e le abilità di lotta di chiunque. Per preparare i fan al ritorno cinematografico della Vedova Nera, il 13 febbraio Panini Comics porterà in libreria Black Widow: Gioco senza limiti, volume autoconclusivo contenente l'ultima miniserie dedicata al personaggio, uscita negli Stati Uniti nel corso del 2019. Panini Comics Scritta dalle sorelle Soska, produttrici, registe e sceneggiatrici di film horror, e disegnata dall'italiano Flaviano, la miniserie vede Natasha Romanoff tornare sulle scene dopo essere stata uccisa dallo Steve Rogers malvagio di Secret Empire e resuscitata dalla Stanza Rossa come un clone con ricordi impiantati. Distrutto il progetto che l'ha addestrata e riportata in vita, Vedova Nera si muove ora nell'ombra, vagando alla ricerca del proprio posto nel mondo mentre tutti la credano morta per sempre. Il suo vagabondare la porterà sulla malfamata isola di Madripoor, dove cercherà di scoprire chi si cela dietro un sadico sito di streaming online che offre ai propri spettatori eventi in cui vengono mutilati e abusati dei bambini. Oltre all'introduzione di personaggi del tutto inediti, in questa frenetica e brutale nuova avventura della Vedova Nera non mancano volti conosciuti provenienti dal suo passato da ex Avengers e membro dello S.H.I.E.L.D., come i supercriminali Madame Masque, Barone Zemo e Taskmaster. HD Marvel Comics Una tavola tratta da Black Widow: Gioco senza limiti L'appuntamento in libreria e fumetteria con Black Widow: Gioco senza limiti (112 pagine a colori, cartonato, 16 euro) è fissato per giovedì 13 febbraio.