Celebrity

di Silvia Artana - 03/02/2020 13:56 | aggiornato 03/02/2020 14:00

Nella guerra senza esclusione di colpi tra Johnny Depp e Amber Heard è spuntato un audio in cui l'attrice ammette di aver colpito l'ex marito.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard è iniziata nel 2016 e continua a fare notizia. Dopo un periodo di relativa calma (che con il senno di poi sembra quella prima della tempesta), la vicenda dei due ex è tornata alla ribalta nelle scorse ore. A ridare vigore al fuoco sotto la cenere è stato un audio del 2015 pubblicato dal Daily Mail, in cui l'attrice ammette di aver colpito l'ex marito.

Il nastro è la registrazione consensuale di una delle sessioni informali di terapia della coppia e il sito scrive di averlo ricevuto da "una fonte ben posizionata" (potete ascoltare un estratto qui sotto e più in basso l'intera conversazione).

Nell'audio, Johnny e Amber discutono dell'ennesima lite avvenuta tra loro la sera precedente. I toni tra i due sono accesi e a un certo punto l'attore accusa la ex moglie di avergli "dato un pugno alla mascella" e di avere mentito sull'accaduto a una persona di fiducia chiamata dalla star di Pirati dei Caraibi per paura che il litigio degenerasse:

Dopo che sei diventata violenta, ho scritto a Travis e gli ho detto di venire qui, perché non volevo che accadesse niente. [...] Ti ho detto di dirgli cos'era appena successo, che mi avevi dato un pugno in faccia. E tu hai detto di no: 'Non l'ho fatto. Che c**** stai dicendo?'. Ti ho vista mentire.

La replica di Amber è immediata e piena di rabbia e sarcasmo:

Non ti ho dato un pugno. Non ti ho dato un pugno, in ogni caso. Mi dispiace di non averti dato uno schiaffo, ma ti ho colpito, non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni. [Lo so che non devo dirti come ci si sente a essere presi a pugni, n.d.r.], perché hai avuto un sacco di scontri, sei un uomo di mondo. Lo so, lo so.

Johnny insiste e la star di Aquaman replica che può anche non ricordare come l'ha colpito, ma che è sicura di non avergli dato un pugno:

Non sei stato preso a pugni. Sei stato colpito. Mi dispiace di averti colpito in quel modo. Ma non ti ho dato un pugno. Non ti ho mandato al tappeto, c****. Ti ho colpito. Non so quale sia stato l'esatto movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito. Non ti ho dato un pugno, ti ho colpito.

L'attore suggerisce che probabilmente dovrebbero prendersi del tempo e Amber risponde che non è certa che non sarà ancora violenta:

Non posso promettere che sarà tutto perfetto. Non posso prometterti che non sarò di nuovo violenta. Dio, a volte mi i****** così tanto che perdo il controllo.

L'attrice dice anche che il divorzio è l'ultima cosa che vuole e Johnny le risponde che la ama e vuole fare di tutto per essere un buon marito.

Non appena è diventato pubblico, l'audio ha ovviamente riportato nell'arena le due diverse fazioni di sostenitori di Johnny Depp e Amber Heard.

Come riporta il DailyDot, per i fan della star di Pirati dei Caraibi, la registrazione è la prova che l'attrice mente da sempre sulla questione dei presunti abusi e che ha cercato volontariamente di distruggere la carriera e la vita dell'ex. Ma è anche un esempio di come gli uomini possano essere vittime di violenza fisica e psicologica:

Per molte ragioni, gli uomini spesso stanno zitti, non parlano, non chiedono aiuto, non condividono i loro problemi, non portano a conoscenza della società certe situazioni e proteggono quello che non va protetto per un senso di lealtà e orgoglio. Questo deve cambiare.

Men for many reasons are often keeping quiet, not speaking up, not talking when they need support, not sharing their problems , not highlighting issues in society and protecting the unprotectable for a sense of loyalty or pride. That needs to change #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/RzB4mDGvtB — Matt Andrews (@MAMentoring) February 2, 2020

Sull'argomento è intervenuto anche il produttore e regista di documentari Jesse Zook Mann:

Sono stato in ambienti di recupero di molti tipi e le storie di uomini che subiscono abusi sono fin troppo comuni. Purtroppo, Johnny Depp non è un caso isolato. Non importa a quale genere appartieni, ti meriti di essere al sicuro dagli abusi, che siano emotivi o fisici.

I have been in recovery circles of many kinds and stories of men receiving abuse are far too common. Johnny Depp is sadly not an isolated case. No matter your gender you deserve to be safe from abuse be it emotional or physical. #JusticeForJohnnyDepp — Jesse Zook Mann🧘🏻‍♂️ (@zookmann) February 2, 2020

D'altra parte, non è mancato chi (in un certo senso) ha preso le parti di Amber Heard. O per meglio dire, ha puntualizzato che l'epilogo triste e violento della relazione tra l'attrice e Depp è stato l'inevitabile conseguenza di un rapporto malato:

Leggete tutta la documentazione. Erano f*********** tossici l'uno per l'altra. Lui era tremendo. Lei era assolutamente terribile. F*********** malati insieme. La peggior coppia di sempre. Nessuno dei due è un santo.

Read all the documentation



They were toxic as fuck

for each other



He was terrifying

She was absolutely awful

Sick as fuck together

Worst couple ever



Neither one was a Saint#JusticeForAmberHeard #JusticeForJohnnyDepp



Just Go Get Mentally Healthy pic.twitter.com/cPZacH34Qz — ❄️Orphaned Annie❄️ (@orphaned_annie) February 1, 2020

E proprio per il fatto che i due attori non sembrano in grado di voltare pagina, la sensazione è che la battaglia tra loro sia tutto meno che prossima a una conclusione...