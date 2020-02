Jurassic World 3: Colin Trevorrow ci mostra un nuovo baby dinosauro

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 03/02/2020 12:18 | aggiornato 03/02/2020 12:21

Hanno invaso il pianeta e ora si riproducono!

Dopo Baby Groot (protagonista nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 2) e Il Bambino della serie TV di Star Wars The Mandalorian, arriva un nuovo baby, questa volta dinosauro, nell'universo di Jurassic World.

Al momento non si sa ancora nulla, se e come sarà coinvolto in Jurassic World 3, ma intanto nel dietro le quinte del terzo capitolo del franchise i maghi degli effetti speciali testano il funzionamento di questo baby dinosauro.

Si tratta di un robot con componenti elettronici, attraverso i quali i tecnici possono comandarlo a distanza.

Il video è stato pubblicato dal regista Colin Trevorrow sul proprio profilo ufficiale Twitter:

Trevorrow ha già diretto nel 2015 il primo capitolo di questa nuova trilogia di Jurassic World ed è pronto a tornare dietro la macchina da presa per il terzo capitolo. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di febbraio 2020.

Sul set di questo nuovo film, ci saranno anche i protagonisti del film Jurassic Park del 1993, ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, rispettivamente nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom.

Oltre a loro, il pubblico rivedrà i protagonisti dei primi due film (Jurassic World e Jurassic World: Il regno distrutto): Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, rispettivamente nei ruoli di Claire Dearing e Owen Grady.

Sulla trama c'è ancora il massimo riserbo, ma visti gli avvenimenti di Jurassic World: il regno distrutto c'è da aspettarsi che gli esseri umani dovranno trovare una soluzione per convivere, e non farsi mangiare dai dinosauri, che ora vivono liberi sulla Terra. Una anticipazione di ciò la si è vista nel cortometraggio diretto dallo stesso Colin Trevorrow, dal titolo Battle at Big Rock, dove il tranquillo camping di una famiglia americana viene stravolto dall'arrivo dei dinosauri.

Jurassic World 3 (ancora senza un titolo ufficiale) sarà nei cinema americani dall'11 giugno 2021.