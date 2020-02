TV News

di Mattia Chiappani - 03/02/2020 07:36 | aggiornato 03/02/2020 07:41

L'universo cinematografico Marvel sta per espandersi su Disney+ e il nuovo spot dedicato alle serie TV in arrivo lo certifica.

Poco prima dell'inizio del Super Bowl, ha iniziato a circolare la notizia (trapelata grazie a una rivelazione degli addetti ai lavori) che tra gli spot della partita ce ne sarebbe stato anche uno dedicato a The Falcon and the Winter Soldier, attesa nuova serie Marvel che dovrebbe debuttare entro l'anno sulla versione americana di Disney+. Per quanto si trattasse di un rumor, sembrava piuttosto affidabile e così gli appassionati non vedevano l'ora che tale spot venisse trasmesso. Le loro speranze erano decisamente ben riposte, perché non si trattava di uno spot solo per The Falcon and the Winter Soldier, ma per tutte le nuove serie del MCU.

I 30 secondi di promo in effetti si aprono con un'inquadratura dell'iconico scudo di Capitan America, che Sam Wilson imbraccia per allenarsi a lanciarlo. A questa scena ne seguono diverse altre, tutte tratte da The Falcon and the Winter Soldier che ci lasciano intravedere il nuovo look dei due protagonisti e il villain che si troveranno ad affrontare nello show, ovvero il Barone Zemo, di ritorno dopo Captain America: Civil War.

Tuttavia lo spot contiene molto di più, come anticipato all'inizio dell'articolo. La palla infatti passa a WandaVision, la cui presenza al Super Bowl era stata ipotizzata grazie ad alcune dichiarazioni di Paul Bettany. Le immagini che si mostrano sono decisamente curiose, mostrando uno show che omaggia diverse ere delle sit-com televisive, passando dal bianco e nero a colori. A sorpresa, c'è anche una brevissima apparizione di Scarlet Witch con il suo costume fumettistico originale, come suggerito dai poster del D23 Expo. Infine, a chiudere tutto arriva Loki con una sequenza brevissima in cui minaccia: "Raderò al suolo questo posto".

The Universe is expanding. Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision and Loki are coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/rT2MrsO4MN — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2020

Insomma, una vera e propria ondata di prime immagini per il nuovo mondo seriale dell'universo cinematografico Marvel in arrivo a partire da quest'anno nel catalogo americano di Disney+. Ben tre show si sono mostrati per la prima volta e nel frattempo molti altri si preparano ad arrivare nel futuro. E voi, quale attendete con più curiosità?

