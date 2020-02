TV News

di Eva Carducci - 03/02/2020

Nuova produzione italiana (quasi) tutta al femminile. Le streghe son tornate e faranno tremare gli spettatori del piccolo schermo.

Dopo due produzioni originali (Baby e Suburra) arriva una nuova serie totalmente girata, ideata e pensata in Italia: Luna Nera, prodotta da Fandango e disponibile su Netflix.

Francesca Comencini dietro la macchina da presa, insieme a Susanna Nicchiarelli (1988) e Paola Randi (Tito e Gli Alieni).

L’origine delle streghe

La serie è tratta dall’omonimo romanzo italiano di Tiziana Triana, Le città Perdute: Luna Nera (edito da Sonzogno Editore).

La stessa scrittrice si è occupata anche della sceneggiatura insieme a un cast tecnico tutto al femminile: Francesca Manieri (sceneggiatrice de Il Miracolo), Laura Paolucci (L’amica geniale) e Vanessa Picciarelli (Bangla).

Ambientazione fantasy

Luna Nera è ambientata interamente nell’Italia del XVII secolo.

A seguito della morte di un neonato la levatrice di soli sedici anni Ade (Antonia Fotaras) viene tacciata di stregoneria. Per lei l’unica soluzione è la fuga, e si ritroverà ospitata da una misteriosa comunità di donne, situata al limitar del bosco. A tormentare la giovane non solo la sua incolumità, anche l’amore che prova per Pietro, il figlio del capo dei cacciatori di streghe, i Benandanti (interpretato da Giorgio Belli). Dovrò scegliere dunque se adempiere il proprio destino, provando a sanare quelle ferite che dividono il mondo, tra scetticismo e misticismo.

Streghe moderne

Ciò che colpisce è la caratterizzazioni dei personaggi, in particolare delle donne, perseguitate per i loro meriti, non per le loro debolezze, in netto e continuo contrasto con gli uomini. Donne che vogliono mostrare la loro forza, costrette a difendersi da una società fortemente patriarcale, il cui spirito si incarna alla perfezione nei cacciatori di streghe. Una disputa, seppur in chiave diversa, sempre molto attuale.

Attenzione per i dettagli

Altro pregio della serie (che, seppur vacillante nella recitazione dei suoi protagonisti, mostra molti elementi interessanti) è il raccontare una strage di donne dimenticata, dando voce così a tutte quelle minoranze le cui lotte sono state dimenticate nel tempo.

Una scommessa interessante e pionieristica, di cui Luna Nera paga lo scotto essendo la prima ad addentrarsi in un territorio diverso, meno sicuro, ma oggettivamente più interessante, rispetto la media delle produzioni italiane che, specialmente nella serialità televisiva, tendono ad essere spesso incentrate su argomenti e storie che in passato avevano già riscosso il consenso del pubblico.