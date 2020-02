Celebrity

Il matrimonio di Pamela Anderson e Jon Peters è durato appena 12 giorni

di Elena Arrisico - 03/02/2020 11:45 | aggiornato 03/02/2020 11:49

Sarebbe finito il matrimonio di Pamela Anderson e Jon Peters. Dopo appena 12 giorni, la coppia ha annunciato di non aver ufficializzato le nozze. Sia per l'attrice che per il produttore cinematografico, si trattava del quinto matrimonio.

Il matrimonio di Pamela Anderson e Jon Peters è già finito. Dopo appena dodici giorni, la coppia ha deciso di porre fine all’unione: i due erano, infatti, convolati a nozze lo scorso 20 gennaio con una cerimonia segreta, che è stata celebrata a Malibù. In una dichiarazione a The Hollywood Reporter, Pamela ha detto: Sono commossa dall'accoglienza calorosa nei confronti di Jon e della mia unione. Saremmo molto grati di ricevere il vostro supporto mentre ci prendiamo del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita e l’uno dall’altra. L’attrice - divenuta famosa al pubblico mondiale per il ruolo di C.J. Parker in Baywatch – avrebbe dichiarato che il matrimonio non è mai stato ufficializzato. Nonostante la differenza d’età – lei ha 52 anni, lui 74 – sembrava che la coppia fosse destinata a durare. Pare che sia stata proprio Pamela a chiedere una pausa dal produttore cinematografico che – tra i tanti film - ha lavorato ad A Star Is Born e Superman Returns. Solo qualche giorno fa, sul proprio profilo Instagram, Pamela aveva scritto: Luna di miele. Non ci si pente mai di aver detto sì. View this post on Instagram #Honeymoon You never regret saying yes 🌹 Photo by @stephenwayda A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Jan 27, 2020 at 3:13pm PST Pamela Anderson e Jon Peters si sono ritrovati l’anno scorso dopo oltre 30 anni: la coppia, infatti, si frequentava negli anni Ottanta, quando si conobbe nella villa di Playboy. Per entrambi, si trattava del quinto matrimonio. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Con questa verità universale nella mente, abbiamo deciso reciprocamente di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio. HD Getty Images Jon Peters, ultimo marito di Pamela Anderson Pamela Anderson è stata sposata con Tommy Lee dal 1995 al 1998: la coppia ha due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger. Ci sono stati, poi, i matrimoni con Kid Rock e Rick Salomon, entrambi durati solo pochi mesi: il primo nel 2006 e il secondo nel 2007. Con Solomon, si è risposata nel 2014 per divorziare nuovamente nel 2015. Quelli tra Pamela Anderson e i suoi sposi sono tra i matrimoni più brevi di Hollywood, ma non sono gli unici: basti pensare alle nozze di Britney Spears e Jason Alexander – i due si sono lasciati dopo appena 55 ore – o quelle di Dennis Hopper e Michelle Phillips, che si sono separati dopo otto giorni. Che ne pensate?