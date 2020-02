Minions: The Rise of Gru, il mini-trailer del Super Bowl 2020

CinemaAnimazione

di Cristina Migliaccio - 03/02/2020 09:37 | aggiornato 03/02/2020 09:42

Vi siete mai chiesti com'è nata l'alleanza tra Gru e i suoi piccoli omini gialli? Illumination ha (finalmente) la risposta pronta!

Durante la notte del Super Bowl americano, è stato rilasciato il primissimo trailer di Minions: The Rise of Gru. Un mini trailer, in realtà, poiché dura appena trenta secondi, ma sufficienti per rendersi conto che questo film in realtà è inteso come un prequel dei Cattivissimo Me, ma un sequel diretto al film Minions del 2015.

Ad occuparsi della regia sarà Kyle Balda, un nome già noto al mondo di Illumination Entertainment poiché ha co-diretto sia il primo film dei Minions che Cattivissimo Me 3 al fianco di Pierre Coffin.

Nel cast artistico di doppiatori originali rivedremo infatti Coffin prestare la sua voce ai simpaticissimi Minions, mentre Steve Carell si occuperà di animare il baby Gru.

A seguire, nel cast originale spuntano nomi come Russell Brand (Paradise), Kevin Hart (Jumanji, Modern Family), Margot Robbie (Tania, C'era una volta a Hollywood, Suicide Squad) e Dave Bautista (Blade Runner 2049).

HD Illumination Minions: The rise of Gru

Il trailer, dal tocco anni '70, mostra un piccolo Gru in procinto di diventare malvagio. Al suo fianco, gli inseparabili omini gialli, testimoni delle sue prime malefatte.

Minions: The Rise of gru, dov'eravamo rimasti?

Nel primo film abbiamo visto i Minions scorrazzare in giro per il mondo alla ricerca di un padrone da seguire e obbedire, finendo al cospetto della terribile Scarlet Sterminator.

Il suo obiettivo era quello di spodestare la Regina Elisabetta d'Inghilterra e prendere il suo posto. Di fatto, Scarlett aveva costretto i minions a rubare per lei la corona della Regina, senza però tenere in considerazione la vera natura dei minions, sabotatori per eccellenza.

In questo secondo film li rivedremo finalmente al fianco del caro Gru, ancora piccolo e forse meno burbero rispetto ai Cattivissimo Me (il primo film è arrivato al cinema nel 2010, il secondo nel 2013 e il terzo nel 2017).

Il video lanciato al Super Bowl è soltanto un assaggio: il full trailer infatti verrà presentato mercoledì 5 febbraio.

Minions: The Rise of Gru uscirà nelle sale americane il 3 luglio 2020.

Fonte: The Hollywood Reporter