Mulan, il final trailer del live-action Disney mostrato al Super Bowl

Mulan , diretto da Niki Caro, arriverà il 26 marzo nelle sale italiane, mentre il giorno successivo debutterà in quelle statunitensi. Nel cast anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An e Jet Li.

Quando l'Imperatore della Cina emette un decreto ufficiale che richiede l'arruolamento nell'esercito imperiale di un componente maschile per ogni famiglia, per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un decorato guerriero, decide di prendere il posto del padre impossibilitato a combattere.Travestita da uomo, Hua Jun, Mulan deve superare prove su prove, tirare fuori la sua forza interiore e raggiungere il suo vero potenziale. È un'avventura epica che la trasformerà in un onorevole guerriero e le farà conquistare il rispetto e la gratitudine di una nazione... e di un padre orgoglioso.

