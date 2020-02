No Time To Die, James Bond in azione nello spot del Super Bowl 2020

Cinema

di Emanuele Zambon - 03/02/2020 08:24 | aggiornato 03/02/2020 08:30

007 è sceso in campo per il suo ultimo match al Super Bowl LIV. Ecco lo spot di No Time To Die andato in onda durante il maxi evento sportivo.

Si lancia nel vuoto a bordo di alianti ipertecnolgici in grado di sfuggire ai radar. Lo fa vestito come noi la domenica mattina al bar e senza battere ciglio. È James Bond, naturale. Nello spot di No Time To Die proiettato negli stacchi pubblicitari al Super Bowl 2020 l'agente 007 fa molto altro, con un'occhio sempre all'eleganza, è ovvio.

Che sia un tuffo con avvitamento, una serata di gala in cui imbracciare un fucile o una nuotata sott'acqua, la cura per l'outfit è d'obbligo. Lo impone l'icona bondiana, lo esige il pubblico. Sparatorie, tentativi di uccisione, villain mascherati e il passato che riemerge completano il quadro del filmato andato in onda durante il confronto a stelle e strisce tra i Kansas City Chiefs e i San Franciso 49ers.

HD MGM

Bond è sceso dunque in campo durante il Super Bowl LIV per il suo ultimo match, quello che potrebbe cambiare ogni cosa. Innanzitutto sarà l'ultima partita di Daniel Craig, che dopo No Time To Die appenderà smoking e Walther PPK al chiodo, lasciando un vuoto enorme dopo 5 pellicole che sarà assai complicato da riempire. Per il 25esimo film di 007, poi, ecco un villain da Oscar, lo sfregiato Rami Malek intenzionato a mettere in scacco la sicurezza mondiale.

In No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, troveremo Bond intento a godersi una vita tranquilla da (baby) pensionato in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà però essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Il 25 film di 007 arriverà nelle sale italiane il 9 aprile 2020. Nel cast troveremo Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Lashana Lynch, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas e David Dencik.