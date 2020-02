TV News

di Pasquale Oliva - 03/02/2020 11:58 | aggiornato 03/02/2020 12:04

La star di Hollywood entra a far parte del cast di Loki, prossimamente nel catalogo Disney+. Nel frattempo è stata diffusa anche la nuova sinossi della serie, di cui emergono interessanti dettagli.

Sin dal primo Iron Man del 2008 ogni capitolo del mastodontico progetto che va sotto il nome di Marvel Cinematic Universe ha sbancato al botteghino, ma con l'arrivo della piattaforma di streaming Disney+ (da marzo 2020 anche in Italia) è giunto il momento di espandersi e raggiungere anche il piccolo schermo. In tal senso, tra i vari progetti firmati Disney e Marvel Studios c'è anche Loki, nel cui cast è entrato a far parte una star del calibro di Owen Wilson.

Dopo aver condiviso il set di Midnight in Paris nel 2011 le strade di Tom Hiddleston e Owen Wilson si incrociano di nuovo, riporta ComicBook. Il biondo attore statunitense ha raggiunto la popolarità grazie a commedie come Zoolander, Due single a nozze e Mi presenti i tuoi, ma adesso per lui sono pronte a spalancarsi le porte dell'universo supereroistico. Ancora sconosciuto il nome del personaggio che interpreterà nella mini-serie Marvel, ma considerata la sua caratura è facilmente ipotizzabile un ruolo di primo piano e quasi sicuramente dalla vena ironica.

La nuova sinossi di Loki e gli indizi sulla serie dallo spot del Super Bowl

In attesa di maggiori aggiornamenti sull'introduzione di Owen Wilson nel Marvel Cinematic Universe, la serie live-action sul Dio dell'Inganno sta facendo parlare di sé non solo per i pochi ma ipnotici secondi che si è ritagliata nello spot Big Game diffuso da Disney in occasione del Super Bowl LIV, ma anche per la nuova sinossi che conferma un dettaglio non di poco conto.

Dalla lettura del comunicato stampa di Marvel Entertainment scopriamo che:

Nella serie Loki prodotta dai Marvel Studios, il volubile villain (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio dell'Inganno in una nuova serie ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Diretta da Kate Herron e scritta da Michael Waldron, Loki debutterà su Disney+ nel 2021.

La trama resta top secret ma la sinossi di fatto certifica che Loki si posiziona cronologicamente dopo il 2012, ovvero l'anno degli eventi del primo film corale sui Vendicatori della Casa delle Idee. Sì perché Loki sarà anche morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War, ma la sua versione del 2012 è viva e vegeta, ma soprattutto libera di agire e portare il caos ovunque. In Avengers: Endgame infatti, in uno dei viaggi nel tempo che (ri)porta Tony Stark & co. alla battaglia di New York, Loki riesce a mettere le mani sul Tesseract e a scappare incolume dalla sede delle Stark Industries.

A fornire un altro interessante indizio è lo spot Big Game sopracitato. A chiudere la breve clip è proprio il Dio dell'Inganno che, in manette, promette con un tono molto minaccioso di 'radere al suolo questo posto'. Ma di cosa sta parlando? Si riferisce probabilmente alla sede dell'organizzazione segreta chiamata Time Variance Authority, il cui logo (TVA) appare sulla tuta da prigioniero indossata proprio da Loki.

HD Disney / Marvel Studios Loki prigioniero della TVA nello spot Big Game realizzato per il Super Bowl LIV

La TVA, probabilmente poco nota ai più, monitora le realtà che popolano il multiverso con l'obiettivo di ridurre al minimo le interferenze temporali, che in Avengers: Endgame non sono di certo mancate. E inoltre non sono da sottovalutare i possibili incastri con il secondo cinecomic standalone su Doctor Strange in cui il Mago Supremo, come suggerisce il titolo (in the Multiverse of Madness), avrà a che fare proprio con il multiverso.

Cosa ne pensate dell'entrata di Owen Wilson nel MCU? Quale personaggio potrebbe interpretare? E avevate notato il riferimento alla TVA nello spot per il Super Bowl LIV?