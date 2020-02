Il cinema sarà protagonista anche dell’ultima serata con il cast della commedia La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi , in uscita in sala il 20 febbraio 2020. Sul palco saliranno:

Il terzo appuntamento vedrà come ospiti Lewis Capaldi, Mika e Roberto Benigni , reduce dal Pinocchio di Matteo Garrone . Il comico toscano ha paragonato Sanremo propio a Pinocchio e ha dichiarato che il Festival ha per lui la stessa natura fabiesca dell'opera di Collodi.

Emma salirà sul palco in doppia veste di attrice e cantante. Gabriele Muccino, infatti, le ha consentito di debuttare sul grande schermo trasformandola in una sposa dai capelli scuri. La cantante si esibirà sul palco dell’Ariston con i suoi brani più famosi.

Tanti anche i rumor delle ultime ore su una possibile presenza in platea di Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi in veste di fidanzati delle due compagne di viaggio di Amadeus, Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello.

Secondo quanto dichiarato da Amadeus, non ci sono ragioni particolari per la sua assenza. Sembra semplicemente che siano sorte delle difficoltà di natura tecnica a proposito di altri artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla al Festival.

A un giorno dal debutto tutti gli ospiti sono stati annunciati ed è stato chiarito anche il motivo dell’ assenza di Monica Bellucci . L’attrice era prevista per la serata del 5 febbraio, ma non sarà presente.

Oltre ai 24 cantanti in gara, sono previsti una serie di ospiti del mondo del cinema, della danza e della musica. Sono stati confermati anche Fiorello e Tiziano Ferro , come ospiti fissi presenti in tutte e cinque le serate.

