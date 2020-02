Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 03/02/2020 09:58 | aggiornato 03/02/2020 10:02

L'abito piumato rosa con cui Scarlett Johansson ha calcato il red carpet dei BAFTA Awards è sicuramente uno dei più belli e sensuali che si siano visti (finora) durante la Awards Season 2020.

Poche donne a Hollywood (e dintorni) sanno ammaliare il red carpet come Scarlett Johansson. L'attrice - che vedremo nei panni della conturbante Vedova Nera nel film Black Widow, in uscita nelle sale italiane il 29 aprile 2020 - ha strabiliato ancora una volta presenti, fotografi e pubblico della Rete in occasione dei BAFTA Awards, che sono stati di scena proprio in queste ore a Londra.



L'attrice, nominata per Marriage Story e Jojo Rabbit, era una scintillante visione in rosa, piumata e firmata Versace. L'abito della Johansson era perfettamente nel suo stile: sexy e audace, ma con quel pizzico di romanticismo che non guasta. La scollatura profonda e lo spacco vertiginoso abbinati a ricami di cristalli e strascico di piume hanno reso la divina Scarlett protagonista indiscussa della kermesse.

Getty Images L'abito rosa con piume indossato da Scarlett Johansson ai BAFTA

Con il suo portamento felino e il suo sguardo intrigante, l'attrice non ha faticato a emergere mettendo in secondo piano chiunque, perfino la Duchessa di Cambridge Kate Middleton!

HD Getty Images Il Principe William e Kate Middleton ai BAFTA Awards

Insomma, non ce n'è per nessuno quando a sfilare è Scarlett Johansson, che recentemente ha ammesso di essersi sentita alle volte vittima del suo stesso sex appeal per cui è stata agli inizi della carriera intrappolata in ruoli ipersessualizzati.

Getty Images Uno spacco vertiginoso per l'abito Versace di Scarlett Johansson

Il suo abito da sera rosa, interamente ricamato a mano con cristalli Swarovsky, ha richiesto alle sarte della Maison Versace ben 550 ore di lavoro, come è stato precisato su Twitter.

#ScarlettJohansson attends the #BAFTAs in a custom-made #AtelierVersace gown, entirely hand-embroidered with Swarovski crystals giving off a fluid, wet-effect. The intricate gown took 550 hours to create and is finished with a feather trim. #VersaceCelebrities pic.twitter.com/82mcppkJ8a — VERSACE (@Versace) February 2, 2020

L'incrocio sulla schiena metteva in evidenza i suoi tatuaggi e i capelli raccolti ne hanno fatto risaltare il volto perfetto, sicuramente uno dei più apprezzati del cinema.

Getty Images Orecchini di diamanti e tatuaggi in bella vista per Scarlett Johansson

Sui social, le reazioni al look di Scarlett Johansson sono state entusiaste: è lei la regina del red carpet dei BAFTA Awards per il popolo della Rete (a ogni latitudine).

Scarlett Johansson invented pink pic.twitter.com/y4HAmzPo1r — ‎pipsqueak got stung by a jellyfish ⧗⍟ (@beaubuabunny) February 3, 2020

scarlett johansson's beauty is breathtaking. just wow. pic.twitter.com/wsioWUFUl1 — romanoff (@goshromanoff) February 2, 2020

Mi riconfermo sottona per Scarlett Johansson dopo aver visto il suo outfit ai #EEBAFTAs pic.twitter.com/8jE7QcGxrT — ᴳⁱᵘˡⁱᵃ✨ -87 Black Widow (@kinderqueenn) February 2, 2020

Come dare loro torto... Che ne pensate della declinazione super sexy che Scarlett Johansson ha fatto del colore rosa?