di Marcello Paolillo - 03/02/2020 09:44 | aggiornato 03/02/2020 09:49

Lo spot promosso da Facebook in occasione del Super Bowl 2020 vede la presenza di Sylverster Stallone e Chris Rock, ricalcando una delle sequenze di culto del film Rocky. Guarda il video.

In occasione del Super Bowl 2020, Facebook ha deciso di pubblicare uno spot pubblicitario che vede tra le altre cose la partecipazione straordinaria di Sylvester Stallone e Chris Rock (via Business Insider).

Si tratta della prima volta in assoluto che il colosso di Mark Zuckerberg decide di promuovere un video promozionale in vista della finale del campionato della National Football League.

Si tratta di uno spot di 60 secondi diretto dal collettivo di registi del gruppo Megaforce, nato come parte del piano di comunicazione chiamato “More Together”. L'iniziativa è stata lanciata da Facebook lo scorso maggio per promuovere i vari gruppi tematici del social network.

La campagna, realizzata da Facebook in collaborazione con l’agenzia Wieden + Kennedy, vede tra gli altri anche la presenza degli attori Sylvester Stallone e Chris Rock. Alla fine filmato, infatti, notiamo Sly vestire nuovamente i panni di Rocky Balboa, nella celebre scena del primo film datato 1976 in cui il pugile sale sulle scale del Philadelphia Museum of Modern Art, una sequenza ripresa in chiave ironica da Rock (con tanto di felpa con cappuccio di colore grigio).

L'idea del video è chiaramente quella di mostrare le persone di diversa estrazione in grado condividere passioni e interessi differenti attraverso i numerosi gruppi presenti su Facebook. Si tratta di una buona occasione per il colosso di Zuckerberg e Antonio Lucio (Global Chief Marketing Officer della compagnia) per riguadagnare popolarità agli occhi del pubblico, considerando anche che il Super Bowl è uno degli eventi più seguiti in assoluto negli Stati Uniti.

Va detto anche che tutti gli spazi pubblicitari messi a disposizione per la finale della NFL hanno un costo di 5,6 milioni di dollari per appena 30 secondi di video (portando quindi l'investimento totale da parte di Facebook a un totale di oltre 11,2 milioni di dollari).

