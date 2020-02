Star Wars: le origini di Poe Dameron in un nuovo libro

Poe Dameron è sicuramente uno dei personaggi più amati della nuova trilogia di Star Wars.

Grazie ad alcune pubblicazioni e a Episodio IX, abbiamo già avuto alcuni piccoli indizi riguardo la sua storia: figlio di due piloti della Ribellione impegnati nella distruzione della seconda Morte Nera, il giovane Poe diventa contrabbandiere di spezie, come visto ne L'ascesa di Skywalker, per poi arruolarsi nell'esercito della Nuova Repubblica e successivamente nella Resistenza.

Ma le origini del personaggio saranno ulteriormente spiegate nel romanzo young adult Star Wars: Poe Dameron: Free Fall, che verrà scritto dal fumettista e romanziere Alex Segura. L'uscita del romanzo è fissata, in lingua originale, per il 4 agosto.

Lo stesso scrittore ha risposto ad alcune domande, riportate da io9:

La storia non solo risponderà a tutte le domande originatesi ne L'ascesa di Skywalker, ma servirà anche da origin story. Il libro descriverà molto del periodo di tempo in cui Poe Dameron è stato un teenager per poi vederlo diventare l'uomo che abbiamo visto per la prima volta ne Il risveglio della Forza. Oltre ai film, ho anche un enorme debito nei confronti di alcuni autori come Charles Soule, Greg Rucka e Rebecca Roanhorse per aver mostrato alcuni momenti chiave della vita di Poe e aver creato alcuni punti fondamentali da cui partire [con la scrittura].