Super Bowl 2020: guarda l'halftime show di Jennifer Lopez e Shakira

03/02/2020

Il Super Bowl, che riunisce l'America sotto lo stesso cielo per una notte, non è solo una finale sportiva, ma anche un momento di spettacolo e di comunicazione.

A partire da oggi, sul dizionario, alla voce del verbo spaccare, si trovano i nomi di Shakira e Jennifer Lopez.

Sì, perché queste due artiste hanno regalato al pubblico di tutto il mondo un halftime show al Super Bowl LIV davvero spettacolare e memorabile.

Sin da quando Shakira e JLo erano state annunciate come performer dello spettacolo che viene realizzato tra il primo e il secondo tempo del Super Bowl, si era già capito come le due avrebbero avuto modo di mostrare tutto il loro Latino Power e, infatti, così è stato.

Due donne (e due vere dive) che hanno portato sul palco tutta la loro energia spumeggiante, il loro brio, la loro bravura, la loro arte e hanno dato uno sonoro schiaffo morale al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha più volte mostrato insofferenza verso la comunità dell'America Latina.

Quindici minuti di performance aperti dall’esplosiva energia di Shakira con la sua She Wolf, seguita da un medley delle sue canzoni più famose, tra cui Whenever, Wherever e Hips Don’t Lie, oltre ad eseguire I Like It di Cardi B con il cantante portoricano Bad Bunny. Inoltre, la performer colombiana ha incantato il pubblico suonando la chitarra e accennando a Kashmir dei Led Zeppelin.

Così, dopo aver aperto la danze, Shakira ha lasciato spazio alla sua collega, Jennifer Lopez, che ha mostrato tutto il suo talento nella pole dance (acquisito grazie anche al film Husterls), diventando assoluta protagonista di numerose coreografie che, semmai ce ne fosse stato il bisogno, hanno imposto ancora una volta il suo talento di cantante e ballerina.

Una performance, quella di JLo, iniziata con il brano Jenny from the Block, seguita da brevi accenni a I’m Real e Get Right, per poi cambiare d’abito ed eseguire Waiting for Tonight. Insieme a lei, l’artista colombiano J Bavin ha cantato la canzone Que Calor, insieme a Love Don’t Cost a Thing, per poi virare verso Mi Gente.

Con l’uscita di Bavin, l’artista newyorkese di origini portoricane si è scatenata sulle note di On the Floor e ha regalato un momento emozionante quando si è esibita con sua figlia Emma, protagonista di un coro di bambini che ha cantato una versione di Let’s Get Loud, mixata a Born in the U.S.A., mentre JLo sfoggiava in tutto il suo orgoglio una bandiera da un lato americana e dall’altro lato portoricana.

In seguito, è con Waka Waka che Shakira e Jennifer Lopez hanno condiviso la loro performance sul palco del Super Bowl, concludendo un halftime che rimarrà nella storia.

La celebrazione di due donne che hanno lavorato sodo tutta la vita per inseguire i propri sogni, per dare voce a chi è impossibilitato a farlo, simboli di un popolo, quello latino americano, che ha tantissimo (e anche di più) da offrire al mondo.

