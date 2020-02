The Crown finirà con la stagione 5: Imelda Staunton guiderà il cast

TV News

di Elena Arrisico - 03/02/2020 09:54

The Crown si concluderà con la quinta stagione. A interpretare la Regina Elisabetta II nell'ultimo capitolo del drama storico sarà Imelda Staunton. A differenza di Claire Foy e Olivia Colman, Staunton vestirà i panni di Sua Maestà solo per una stagione.

The Crown finirà con la stagione 5. A darne notizia è Deadline, che comunica che sarà Imelda Staunton a interpretare il ruolo della Regina Elisabetta II. Il creatore della serie Peter Morgan ha così commentato:

Sono assolutamente entusiasta di confermare Imelda Staunton come Sua Maestà la Regina per la quinta e ultima stagione, che vedrà The Crown nel ventunesimo secolo. Imelda è un talento sorprendente e sarà un’erede fantastica di Claire Foy e Olivia Colman.

La notizia arriva a sorpresa dopo la terza stagione del drama storico di Netflix. A differenza di Olivia Colman e di Claire Foy, però, Staunton interpreterà la Regina Elisabetta soltanto per una stagione. Morgan ha poi spiegato come la storia da lui immaginata precedentemente per sei stagioni possa, invece, concludersi perfettamente nell’arco di cinque:

All'inizio, avevo immaginato The Crown per sei stagioni, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare alle storie della quinta stagione, mi è diventato chiaro che questo è il momento perfetto per fermarsi. Sono grato a Netflix e a Sony per avermi supportato in questa decisione.

Prodotta da Left Bank Pictures e Sony Pictures Television per Netflix, The Crown racconta la vita di Elisabetta II e della famiglia reale britannica. Sin da subito, la serie è stata acclamata da pubblico e critica, che ha lodato sia la sceneggiatura che le interpretazioni magistrali dei suoi attori: in particolare, quella della protagonista Claire Foy – che ha interpretato la Regina nei primi anni del suo regno, poi sostituita da Olivia Colman - e di John Lithgow nel ruolo di Winston Churchill.

In produzione dal 2016, la storia inizia nel 1947 con il matrimonio della Regina per, poi, giungere ai giorni nostri. Cindy Holland, vicepresidente di Netflix, ha spiegato:

Le prime tre stagioni di The Crown hanno definito un'era e so che la prossima quarta stagione continuerà su questa strada. È uno straordinario esempio di intrattenimento pluripremiato, creato nel Regno Unito e amato da milioni di fan in tutto il mondo. Sostengo pienamente la decisione creativa di Peter Morgan e sono entusiasta di scoprire come lui, Imelda Staunton, il cast e la troupe della stagione 5 condurranno questa serie storica a una conclusione appropriata e spettacolare.

HD Getty Images Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta nella quinta e ultima stagione di The Crown

Imelda Staunton - che vedremo, quindi, nei panni della Regina Elisabetta nella quinta e ultima stagione della serie - si è detta felice e sinceramente onorata di essere stata scelta per il ruolo:

Ho adorato guardare The Crown sin dall'inizio. (…) Sono sinceramente onorata di unirmi a un team creativo così eccezionale e onorata di portare The Crown alla sua conclusione.

Voi che ne pensate? Siete d’accordo con questa decisione?