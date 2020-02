Cinema

di Maria Teresa Moschillo - 03/02/2020 10:51 | aggiornato 03/02/2020 10:55

The Rhythm Section delude le aspettative e segna un record negativo durante il suo primo weekend nei cinema statunitensi. Per Blake Lively è il peggior incasso d'esordio di sempre.

Quella di The Rhythm Section è una storia sfortunata. Il revenge film diretto da Reed Morano con Blake Lively e Jude Law è uscito al cinema negli Stati Uniti il 31 gennaio, ma la data di uscita era stata rimandata ben due volte a causa di un brutto infortunio alla mano riportato dall'attrice protagonista.

Dopo mille peripezie, il pubblico non ha reagito come sperato. Stando a a quanto riportato da Deadline, infatti, il debutto di The Rhythm Section è stato un clamoroso flop: nel weekend 31 gennaio - 2 febbraio il film ha incassato solo 2,8 milioni di dollari, registrando un record negativo sia per il film che per Blake Lively (recentemente criticata per il suo aspetto dopo la terza gravidanza).

Con 2,8 milioni di incassi su 3.049 schermi, la media è di soli 918 dollari a cinema. The Rhythm Section ha "superato" Hoot (2006), che all'epoca del suo debutto incassò 3,4 milioni di dollari. Come riporta Cinemablend, per l'attrice è il peggior esordio di sempre dopo Quattro amiche e un paio di jeans (2005), che si fermò a quota 9,8 milioni di dollari.

HD Getty Images Blake Lively e Jude Law alla première di The Rhythm Section

Il film, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, è costato a Paramount Pictures 50 milioni di dollari. Le previsioni di Box Office Pro indicavano un possibile incasso d'esordio di circa 10/15 milioni di dollari, ma qualcosa è andato storto.

Nonostante le aspettative siano state deluse, Broccoli e Wilson si sono detti ugualmente soddisfatti del film:

Siamo ovviamente delusi dal botteghino, ma orgogliosi di Reed Morano, del nostro film e della reazione positiva alla performance di Blake Lively.

In The Rhythm Section, Blake Lively interpreta Stephanie Patrick, una donna che dopo aver perso la sua famiglia in un incidente aereo è alla spasmodica ricerca di vendetta. Nel cast con Blake Lively ci sono anche, tra gli altri, Jude Law (nei panni del suo "addestratore" Iain Boyd) e Sterling K.Brown (Marc Serra).

Non è ancora stata fissata una data di uscita del film in Italia.