Poco prima della finale del Super Bowl 2020, l'attore ed ex wrestler Dwayne Johnson ha invitato sul palco alcuni esponenti di entrambe le squadre attese sul campo.

La finale del Super Bowl 2020 all’Hard Rock Stadium di Miami è stata scandita dalla sfida tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, un "big game" che ha visto trionfare i primi per un punteggio di 31-20 (conquistando l'anello dopo ben 50 anni).

Il match è stato introdotto da un video pre-registrato in cui il celebre attore ed ex wrestler Dwayne "The Rock" Johnson ha invitato sul palco alcuni esponenti di entrambe le squadre. "Va bene, fedeli, è arrivato proprio quel momento", ha esclamato Johnson di fronte alla telecamera, mentre tutto il pubblico presente era in fibrillazione.

Trovate il filmato poco più in basso:

It’s my honor to be in my old stomping grounds of MIAMI to intro the NFC & AFC CHAMPS.

Today, I live vicariously through you exceptional athletes. Have fun, LEAVE IT ALL on the field.

Mahalo to the @NFL & @FoxTV for this epic opportunity.#HardestWorkersOnTheField#SuperBowl pic.twitter.com/j50YhmfTCS — Dwayne Johnson (@TheRock) February 2, 2020

È un onore per me calcare i vecchi campi dello stadio di Miami per introdurre i campioni della NFC e AFC.

Oggi la vivo dall'esterno, grazie ad atleti eccezionali come voi. Buon divertimento e date il massimo sul campo.

Prima di diventare uno dei wrestler più amati dai fan, per poi proseguire la sua carriera come attore di successo tra i più pagati al mondo, Johnson è stato infatti un giovane giocatore di football alla University of Miami, tra le fila degli Hurricanes.

Inutile dire che la reazione degli appassionati sul web non si è fatta attendere, specie via social:

People are going crazy about The Rock doing that #SuperBowl intro clearly has never seen him in his prime when he was WWF Champion 😂 #SuperBowlLIV @TheRock pic.twitter.com/6bB4f0lvWn — The Black Collective (@BCollectiveNYC) February 3, 2020

La gente impazzita perché The Rock ha presentato il Super Bowl chiaramente non l'ha visto al meglio, quando era campione della WWF.

if a super bowl just showed the rock I would just watch it for that — LinedStorm (@LinedStorm2) February 3, 2020

Se il Super Bowl mostrasse solo ed esclusivamente The Rock, lo guarderei comunque.

I’d like The Rock to introduce me eating cereal tomorrow morning. Along with the rest of my life — S M A R F (@ColeyMick) February 2, 2020

Vorrei che The Rock mi presentasse mentre mi appresto a mangiare i cereali la mattina. Per tutto il resto della mia vita.

I would pay ANY amount of money for The Rock to narrate over my life #SuperBowl pic.twitter.com/uwk6OWoqw2 — Forever Gridiron🏈 (@ForeverGridiron) February 2, 2020

Pagherei QUALSIASI somma di denaro per vedere The Rock raccontare la mia vita.

Reduce dal successo di Jumanji – The Next Level, The Rock tornerà di nuovo nei cinema nel corso della prossima estate con Jungle Cruise, il nuovo film d'azione diretto da Jaume Collet-Serra e basato sull'omonima attrazione dei parchi Walt Disney, che lo vedrà al fianco di Emily Blunt.

Johnson sarà anche protagonista di Black Adam, il cinecomic DC dedicato al celebre avversario di Shazam. Le riprese della pellicola inizieranno la prossima estate, con un'uscita nelle sale americane prevista per il 22 dicembre 2021.

