Top Gun: Maverick, lo spot del Super Bowl 2020 è un volo mozzafiato

Cinema

di Emanuele Zambon - 03/02/2020 07:39 | aggiornato 03/02/2020 07:44

A bordo del caccia di Tom Cruise nel Big Game spot del Super Bowl LIV che ha visto trionfare i Kansas City Chiefs.

34 anni fa sentiva il bisogno irrefrenabile di velocità. Oggi non è cambiato proprio nulla: Tom Cruise vive per il brivido, per l'avventura sempre al limite. Lo dimostra - ennesima occasione - lo spot del Super Bowl 2020 di Top Gun: Maverick che vede il quasi 58enne attore compiere adrenaliniche evoluzioni a bordo del suo caccia da combattimento.

Il filmato, andato in onda durante il grande evento sportivo che ha visto fronteggiarsi Kansas City Chiefs e San Franciso 49ers (quest'ultimi battuti 31 a 20), mostra brevissimi spezzoni del film di Joseph Kosinski, in particolare regala alcuni on board camera davvero emozionanti con protagonisti il pilota veterano Pete Mitchell e il suo jet supersonico.

HD Paramount Pictures

Super Bowl LIV, lo spot di Top Gun: Maverick

Il fil rouge che lega i 30 secondi di spot di Top Gun: Maverick proiettati al Super Bowl LIV è costituito dal respiro affannoso del protagonista nel bocchettone del sistema di ossigenazione del suo aereo militare. Una sequenza di espirazioni che tengono alta la tensione mentre scorrono le immagini della pellicola, tra test atletici, voli in notturna e funerali con tanto di parata ad alta quota.

Cosa ci si aspetta dal sequel dell'iconico film anni '80 diretto da Tony Scott? In questo secondo capitolo, dopo oltre trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è ancora un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, ma soprattutto è ancora allergico alla disciplina e alla rigidità dell'ambiente militare, tant'è che schiva l'avanzamento di carriera proprio perché metterebbe un freno definitivo alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice "Rooster": è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose", morto tragicamente durante un'esercitazione in coppia proprio con Mav. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà l'estremo sacrificio a coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Top Gun: Maverick arriverà nelle sale statunitensi il 26 giugno 2020. Nel cast, oltre a Cruise, anche Val Kilmer (tornerà come Iceman), Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin e Lewis Pullman.